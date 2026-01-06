DE
FR

Plusieurs accidents tragiques
Le froid glacial en France fait au moins cinq morts

En France, cinq morts sont à déplorer en raison des conditions hivernales. Trois victimes dans le sud-ouest et deux en région parisienne, suite à des accidents causés par le verglas.
Publié: 11:28 heures
Paris sous la neige, le 5 janvier 2026.
Photo: IMAGO/KCS Presse
ATS Agence télégraphique suisse

Trois personnes sont mortes dans deux accidents liés au verglas dans les Landes (sud-ouest de la France). Deux autres décès ont été signalés en région parisienne lundi et mardi, portant le bilan du nombre de décès liées aux intempéries hivernales en France à cinq.

Un conducteur de VTC est décédé à l'hôpital dans la nuit de lundi à mardi après la chute dans la Marne de son véhicule, qui avait heurté un trottoir en raison des conditions météorologiques au Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne, région parisienne). Le passager du VTC, qui a réussi à s'extraire de l'habitacle après l'accident survenu peu avant 23h30, a été hospitalisé en état d'hypothermie, a appris l'AFP de source policière.

Cet accident porte à deux le nombre de morts liés aux intempéries en région parisienne, après la mort lundi du conducteur d'un fourgon en Seine-et-Marne. Ce dernier n'a pas survécu à une collision avec un poids lourd qui a glissé. 

Des accidents de la route

Deux personnes sont pour leur part décédées à la suite de la collision de deux autocars Flixbus vers 07h10 sur l'autoroute A63, à hauteur de Saint-Geours-de-Maremme, dans le sud des Landes (sud-ouest), selon la gendarmerie, qui indiquait que des passagers étaient encore incarcérés dans les véhicules à 09h00.

Une troisième personne est morte dans un accident survenu sur la RD824 à hauteur de Saint-Paul-lès-Dax, au nord de Dax (sud-ouest), selon la préfecture.

