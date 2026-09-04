Face à la dangerosité des traversées vers l'Angleterre sur des canots toujours plus surchargés, des navires sous mandat de l'agence européenne Frontex vont être déployés dans la Manche pour prêter main-forte aux secours français.

Frontex déploie des navires de secours dans la Manche, une première

Frontex déploie des navires de secours dans la Manche, une première

Des navires sous mandat de l'agence européenne Frontex vont être déployés dans la Manche lors d'opérations de sauvetage de migrants tentant de rejoindre clandestinement l'Angleterre depuis la France, une première, a annoncé vendredi la Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord (Prémar).

Ces moyens supplémentaires sont mis en place «au regard des défis posés par la crise migratoire qui sévit depuis 2018 en Manche et mer du Nord» et visent à appuyer les secours français «de façon temporaire», a précisé la Prémar dans un communiqué.

Il s'agit d'une première pour des navires affectés à des opérations de sauvetage, a précisé la Prémar à l'AFP.

Des avions sous le mandat de Frontex ont déjà été mobilisés dans le secteur par le passé, pour des missions de surveillance.

Deux navires espagnols vont d'abord venir en renfort en septembre et octobre, les patrouilleurs «Duque de Ahumada» puis «Rio Segura». De novembre à janvier, d'autres en provenance de Lituanie seront mobilisés.

Ces bateaux seront «exclusivement» dédiés à des opérations de secours et ne participeront «pas à des opérations d'interception en mer» d'embarcations de migrants, selon la Prémar.

Ils seront coordonnés par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Gris-Nez, basé dans le Pas-de-Calais, une structure elle-même placée sous l'autorité du préfet maritime.

Cela s'inscrit dans une logique de renforts mutuels à l'échelle européenne pour sécuriser et surveiller les frontières extérieures de l'UE.

Ainsi la Marine nationale française participe elle aussi à des missions de renfort dans ce cadre sur d'autres façades maritimes, comme dans les Canaries et en Méditerranée, rappelle la Prémar.

Depuis 2018, plus de 200'000 personnes ont traversé la Manche clandestinement pour tenter de rejoindre le Royaume-Uni lors de traversées périlleuses, entassées sur des canots de fortune.

Depuis janvier 2026, plus de 16'500 exilés sont arrivés de la sorte sur le territoire britannique, selon les chiffres officiels. Ce nombre est en baisse d'environ 40% par rapport à la même période en 2025.

Mais le nombre moyen de personne par canot est quant à lui en augmentation, témoignant des conditions surpeuplées des traversées.

En août, 230 personnes dans une même embarcation ont rejoint le Royaume-Uni, un record. Et quelques jours auparavant, 173 migrants avaient été secourus en mer, l'une des plus importantes interventions du genre dans la Manche pour le naufrage d'un seul canot.

Au moins 16 personnes ont péri au large des côtes françaises et trois autres sur terre en tentant de rejoindre le Royaume-Uni depuis le début de cette année, selon un décompte de l'AFP à partir de sources officielles.