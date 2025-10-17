DE
Finances publiques incertaines
La note de la France se dégrade et passe de AA- à A+

L'agence S&P Global Ratings abaisse la note de la France à A+, citant une incertitude élevée sur les finances publiques. Le gouvernement réaffirme son engagement pour l'objectif de déficit de 5,4% du PIB pour 2025, malgré cette deuxième dégradation en 18 mois.
Publié: 17.10.2025 à il y a 55 minutes
Écouter
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

L'agence de notation S&P Global Ratings a annoncé vendredi soir abaisser d'un cran la note de la France à A+, estimant que «malgré la présentation cette semaine du projet de budget 2026, l'incertitude sur les finances publiques françaises demeure élevée».

Réagissant à cette deuxième dégradation par S&P (anciennement Standard & Poors) en un an et demi, le ministre de l'Economie Roland Lescure a dit «(prendre) acte» de cette décision. «Le gouvernement confirme sa détermination à tenir l'objectif de déficit de 5,4% du PIB pour 2025», a ajouté son ministère dans une déclaration transmise à l'AFP.

Développement suit

