Un adolescent de 13 ans a été placé en garde à vue pour le meurtre d'un jeune de 16 ans à Caluire-et-Cuire, près de Lyon. La victime a succombé à un coup de couteau au thorax lors d'une altercation dimanche soir. L'enquête pour homicide volontaire est en cours.

Un ado de 13 ans interpellé après le meurtre d'un jeune de 16 ans à Lyon

Un ado de 13 ans interpellé après le meurtre d'un jeune de 16 ans à Lyon

Vers 22H30 dimanche, un jeune homme a menacé un groupe de trois amis avec un couteau à Lyon. Photo: AFP

Un adolescent de 13 ans a été placé en garde à vue lundi dans le cadre de l'enquête sur le meurtre par arme blanche d'un jeune de 16 ans, dimanche soir dans la banlieue de Lyon, a indiqué lundi le parquet.

Vers 22H30 dimanche, à Caluire-et-Cuire, un jeune homme a menacé un groupe de trois amis avec un couteau. Il a porté un coup au thorax à l'un d'eux alors qu'ils tentaient de fuir, a précisé une source policière. Admise à l'hôpital avec un pronostic vital engagé, la victime a succombé à ses blessures dans la nuit, selon la même source.

Motivations inconnues

Les motivations de l'agresseur, qui a pris la fuite à pied et dont l'arme n'a pas été retrouvée, restent pour l'heure inconnues, selon la même source. Selon le maire de la commune, Bastien Joint (LR), il s'agit d'une «simple dispute». «Ce n'est pas l'ombre d'un trafic ou d'un réseau criminel», assure-t-il sur son compte X sur la base des «premiers éléments». «C'est un différend personnel qui a dégénéré», a ajouté le maire.

Une enquête pour «homicide volontaire» a été ouverte, selon le parquet lyonnais, qui a précisé qu'un adolescent de 13 ans a été interpellé et placé en garde à vue du chef d'homicide volontaire. Selon le quotidien local Le Progrès, il s'agirait d'un joueur de football de «l'Academy», le centre de formation de l'Olympique lyonnais.