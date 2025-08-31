Lyon est le théâtre de nouvelles profanations antisémites. Des monuments commémoratifs ont été vandalisés avec des croix gammées et des inscriptions haineuses. Les autorités dénoncent ces actes et assurent que 'la République ne tolérera jamais l'antisémitisme'.

La stèle mémoire de Yitzhak Rabindans la banlieue de Lyon, a été complètement recouvert de rayures et de croix gammées tracées au feutre. Photo: AFP

Une stèle en mémoire au défunt Premier ministre israélien Yitzhak Rabin a été couverte de croix gammées et un monument aux Juifs et résistants fusillés par les nazis tagué d'inscriptions antisémites près de Lyon, ville du centre-est de la France, ont déploré dimanche les autorités locales.

Ces nouvelles profanations surviennent au lendemain d'une inscription «Free Gaza» gravée sur un mémorial dédié à la Shoah à Lyon. «La République ne tolérera jamais l'antisémitisme», s'est insurgée dans un communiqué Fabienne Buccio, la représentante locale de l'Etat, assurant que «l'Etat est pleinement mobilisé pour la sécurité de la communauté juive». Aussi bien le tag samedi sur le mémorial à la Shoah que les «nouvelles inscriptions antisémites (...) font l'objet d'une enquête», a-t-elle ajouté.

«Mort à Israël»

Sur une photo fournie à l'AFP par les autorités françaises, on voit une stèle présentant un arbre planté en mémoire de Yitzhak Rabin à Bron, dans la banlieue de Lyon, complètement recouvert de rayures et de croix gammées tracées au feutre. Yitzhak Rabin a été assassiné en 1995 par un extrémiste israélien qui lui reprochait d'avoir signé les accords de paix d'Oslo avec l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP) de Yasser Arafat.

Sur une autre photo, on voit «Mort aux Juifs» et «Mort à Israël» également écrits au feutre à Bron sur un Monument aux morts de Montluc, dédié aux 109 détenus de la prison de Montluc de Lyon, dont 72 Juifs, exécutés par les nazis entre le 17 et le 21 août 1944. «Comme si le militantisme pro-palestinien pouvait justifier la haine des Juifs», écrit aussi Fabienne Buccio à propos de l'inscription «Free Gaza» la veille sur un mémorial à la Shoah en plein centre de Lyon.

Une nette augmentation en France

Les actes antisémites ont connu une nette augmentation en France après le 7 octobre 2023, date des attaques sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël et du déclenchement de la guerre à Gaza avec la riposte israélienne.

Sur les six premiers mois de l'année 2025, 646 actes antisémites ont été recensés en France, selon le ministère de l'Intérieur. Soit une diminution de 27,5% comparativement au premier semestre de 2024, mais un bond de 112,5% par rapport à la même période de 2023.