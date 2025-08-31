Deux hommes ont été arrêtés à Paris avec des bijoux de luxe d'une valeur de 10 millions d'euros. L'un d'eux cachait le butin dans son slip. Une enquête pour recel de vol en bande organisée a été ouverte par le parquet de Paris.

Les deux hommes, dont l'un est mineur, sont d'origine tunisienne et ont été interpellés gare de Lyon, à Paris. Photo: AFP

Deux hommes ont été interpellés samedi à Paris en possession de nombreux bijoux de luxe estimés à un montant total de près de 10 millions d'euros, a indiqué dimanche le parquet, confirmant une information du Parisien, selon qui le butin a été découvert dans le slip de l'un d'eux.

Le parquet de Paris a expliqué à l'AFP avoir saisi la brigade de répression du banditisme (BRB) d'une enquête pour recel de vol en bande organisée.

Deux hommes, dont un mineur

Les deux hommes, dont l'un est mineur, sont d'origine tunisienne et ont été interpellés gare de Lyon, dans le 12e arrondissement de Paris, a précisé le parquet.

Selon Le Parisien, les enquêteurs ont découvert une montre Rolex, un collier estimé à 5 millions d'euros, des boucles d'oreilles évaluées à deux millions d'euros ou encore une bague estimée à un million d'euros, dans une chaussette cachée dans le slip de l'un d'eux.

Contrôle de routine

Outre les bijoux, les deux hommes étaient en possession d'une disqueuse, selon le parquet. Celle-ci se trouvait dans leur valise, d'après Le Parisien, qui précise que les deux hommes, défavorablement connus des services de police, ont été contrôlés samedi matin par des policiers lors d'un contrôle de routine alors qu'ils arrivaient de Lyon en TGV.