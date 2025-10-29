Deux suspects du casse du Louvre ont partiellement avoué, selon la procureure de Paris. Ils risquent jusqu'à 15 ans de réclusion pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs.

Les suspects interpellés du Louvre ont partiellement reconnu les faits

Les suspects du casse du Louvre ont partiellement reconnu les faits. Photo: Corbis via Getty Images

AFP Agence France-Presse

Les deux hommes interpellés samedi pour le casse du musée du Louvre ont «partiellement reconnu les faits», a indiqué mercredi la procureure de Paris, Laure Beccuau, lors d'une conférence de presse.

«Ils sont actuellement en cours de présentation devant les magistrats» en vue de «leur mise en examen pour les infractions de vol en bande organisée, faisant encourir la peine de 15 ans de réclusion criminelle», et pour «association de malfaiteurs», faisant encourir la peine de 10 ans en prison, a-t-elle précisé. Ils seront ensuite présentés devant un juge des libertés et de la détention: leur placement en détention provisoire a été requis par le parquet, a-t-elle ajouté.

