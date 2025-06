A Paris, le conclave sur les retraites s'est soldé par un échec lundi soir. Les syndicats et le patronat n'ont pas trouvé d'accord, notamment sur la question de la pénibilité au travail. Cette impasse met en difficulté le gouvernement de François Bayrou.

Après quatre mois de concertations, le conclave des retraites entre syndicats et patronat s'est soldé lundi soir à Paris par un «échec», qui en est aussi un pour la méthode de dialogue social promue par le Premier ministre français François Bayrou, dont le gouvernement est en sursis.

«Le patronat a fermé la porte aux syndicats, notamment sur la proposition que les salariés les plus exposés à la pénibilité n'aient pas le même effort à faire que les autres», a déclaré Yvan Ricordeau, négociateur du syndicat CFDT. «La discussion s'arrête», a-t-il acté, en annonçant un «échec de la négociation».

L'idée de ce conclave, voulu par François Bayrou, était principalement de tenter de rendre moins impopulaire la réforme des retraites de 2023, qui porte progressivement de 62 à 64 ans l'âge légal de départ. Tout en visant l'équilibre financier, alors qu'un déficit du système s'annonce à hauteur de 6,6 milliards d'euros en 2030.

Moment de vérité pour François Bayrou

Cette réforme des retraites avait fait descendre dans la rue en 2023 des centaines de milliers de personnes dans toute la France. Le principal point d'achoppement tournait autour de la reconnaissance de l'usure professionnelle: les syndicats y voyaient une ouverture aux départs anticipés à la retraite, le patronat privilégiait d'autres pistes, telle la reconversion.

Pour le reste, il était acquis que l'âge du départ à la retraite ne bougerait pas: sans surprise le Medef, principale organisation patronale, s'est montré inflexible sur son maintien à 64 ans. Le conclave avait déjà laissé des partenaires sociaux sur le bord de la route: le syndicat Force ouvrière (FO) avait tourné les talons dès la première séance. Suivi à la mi-mars d'un autre syndicat de salariés, la CGT, et de l'U2P, le patronat des artisans.

La fin du conclave est un moment de vérité pour François Bayrou, chef du gouvernement français depuis un peu plus de six mois. C'est lui qui avait lancé ce format de discussions après un compromis noué avec les socialistes pour éviter une censure de l'exécutif. Et il s'était engagé à en présenter les conclusions devant le Parlement.

LFI déposera une motion de censure

«A partir du moment où ce conclave n'aboutit pas sur l'abrogation de la réforme des retraites, nous déposerons une motion de censure», a d'ores et déjà annoncé Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise (LFI, gauche radicale). Mais pour obtenir l'éventuelle chute du gouvernement de François Bayrou, LFI aura besoin du soutien de tous les groupes parlementaires de gauche, ainsi que de l'extrême droite du Rassemblement national (RN).

Or le Parti socialiste est divisé sur la question. Il doit désormais «montrer l'exemple pour voter au complet la censure», lui a demandé lundi soir sur X le chef de file de LFI, Jean-Luc Mélenchon. En décembre dernier, le gouvernement dirigé par Michel Barnier (droite) avait chuté, une première en France depuis 1962, après une motion de censure votée à la fois par les groupes de gauche et le RN.

L'actuelle Assemblée nationale est dépourvue de majorité absolue. Ce paysage est le résultat de la dissolution surprise qu'avait annoncée il y a un peu plus d'un an le président Emmanuel Macron.