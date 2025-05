La cigarette sera interdite sur les plages, dans les parcs et aux abords des écoles dès le 1er juillet

Un homme éteint son mégot de cigarette sur la plage en France. (image d'illustration) Photo: imago images/Andia

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement va interdire de fumer dans les lieux publics extérieurs où peuvent se trouver des enfants, comme «les plages, parcs et jardins publics, abords des écoles, abris de bus, équipements sportifs», indique la ministre Catherine Vautrin dans une interview publiée par Ouest-France sur son site internet.

«Là où il y a des enfants, le tabac doit disparaître», déclare jeudi la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, en précisant que l'interdiction entrera en vigueur le 1er juillet prochain.

Le non-respect de l'interdiction «pourra engendrer une contravention de 4ème classe, soit 135 euros», précise Mme Vautrin, qui estime que la liberté de fumer «s'arrête là où commence le droit des enfants à respirer un air pur». La ministre indique que le périmètre d'interdiction autour des écoles sera précisé dans le décret de mise en oeuvre.

«Nous sommes en train de le déterminer avec le Conseil d'Etat, et nous ferons confiance aux élus pour le mettre en place de façon pragmatique», poursuit Mme Vautrin.

Les terrasses épargnées

Les collèges et les lycées sont aussi concernés par l'interdiction, pour éviter notamment que «collégiens et lycéens ne fument devant leur établissement». En revanche, l'interdiction ne concerne pas les terrasses des cafés, ni les cigarettes électroniques.

La ministre de la Santé veut en revanche parvenir à «baisser le taux de nicotine autorisé» dans ces produits, et «réduire le nombre d'arômes». «J'ai besoin des avis scientifiques et techniques pour fixer les détails» de ces mesures, prévues pour entrer en vigueur «d'ici la fin du premier semestre 2026», explique-t-elle.

La généralisation des espaces sans tabac, telle qu'annoncée par Mme Vautrin, fait partie des mesures énoncées dans le Programme national de lutte contre le tabac (PNLT) 2023-2027, présenté par le ministre de la Santé de l'époque, Aurélien Rousseau, avec pour ambition de «relever le défi d'une génération débarrassée du tabac dès 2032»..

Les organisations de lutte contre le tabagisme s'inquiétaient de ne pas voir arriver les décisions concrètes du gouvernement. Le tabagisme fait 75'000 morts par an. Selon un sondage réalisé par la Ligue, six Français sur 10 (62%) étaient favorables à une plus large interdiction de la cigarette dans l'espace public.