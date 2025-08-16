La vague de chaleur persiste en France avec 54 départements en vigilance orange. Des températures record sont attendues, notamment 42°C à Montpellier, tandis que le risque d'incendies s'intensifie dans le Sud et le Centre-Ouest.

La vague de chaleur se poursuit samedi en France, avec de nombreux départements en vigilance orange. Photo: IMAGO/NurPhoto

AFP Agence France-Presse

La vague de chaleur se poursuit samedi sur une large partie du pays, jusqu'au sud-Bretagne avec 54 départements placés en vigilance orange par Météo-France, au neuvième jour d'une canicule qui touche également le sud de l'Europe.

Un pic de chaleur particulièrement intense est attendu dans l'Aude et l'Hérault, selon les prévisions de Météo-France. A Montpellier, le thermomètre devrait afficher samedi après-midi un maximum de 42°C tandis que Cherbourg – en vert comme le reste de la Normandie – bénéficiera d'une météo plus clémente avec des températures maximales comprises entre 22°C et 24°C.

Massifs montagneux fermés

Il s'agit du deuxième épisode caniculaire depuis de début de l'été et le 51e en France depuis 1947, ces phénomènes étant rendus plus fréquents et plus intenses par le changement climatique. Le département des Bouches-du-Rhône va rester en vigilance orange canicule au moins jusqu'à dimanche avec une légère hausse des températures maximales samedi de 37°C à 39°C à l'intérieur des terres et de 34°C à 36°C sur le littoral.

L'épisode caniculaire dans le département s'accompagne d'une pollution de l'air à l'ozone obligeant le maintien de la circulation différenciée à Marseille. Le risque d'incendies sera également élevé dans les prochains jours dans le Sud et le Centre-Ouest en raison de la sécheresse et des vents, particulièrement dans l'Aude, le Vaucluse et la Drôme qui vont passer en vigilance rouge pour le danger feux, a annoncé Météo-France.

Dans l'Aude où des rafales de vent pouvant atteindre les 45km/h sont attendues samedi, 330 pompiers sont toujours mobilisés sur l'incendie exceptionnel qui a parcouru 16'000 hectares et n'est toujours pas éteint avec un risque de reprises accentué par les fortes chaleurs. La préfecture du Vaucluse a interdit samedi l'accès à une douzaine de massifs montagneux. Météo-France a également placé trois départements de la frange Est de l'Hexagone ainsi que le Corse-du-Sud en vigilance jaune pour les orages samedi.

Fin de la vigilance samedi soir

La canicule va perdurer jusqu'à la fin de journée avant de régresser par le nord et l'ouest dimanche et surtout lundi. De nouveaux orages, en début de semaine prochaine, devraient faire baisser les températures selon Météo France et mettre un terme à ce long épisode caniculaire. Les prévisionnistes tablent sur une fin de la vigilance orange samedi soir pour tous les départements d'Auvergne, du Limousin, de Bourgogne-Franche-Comté, du Centre-Val-de-Loire, ainsi que pour la Loire, l'Ain, la Lozère, l'Aveyron, les Deux-Sèvres et la Vienne.

Samedi à 6h, 12 départements, principalement du Nord-Est, ont déjà été replacés en vigilance jaune, a indiqué Météo-France dans son dernier bulletin. L'institut anticipe un recul plus large dimanche, notamment dans le Centre, avec 18 départements supplémentaires rétrogradés.

La vague de chaleur a débuté le 8 août en France. D'abord cantonnée au Sud, avec des températures particulièrement élevées sur le Midi méditerranéen, elle a atteint un niveau exceptionnel entre lundi et mercredi du Sud-Ouest au Centre-Est, où de nombreux records ont été battus.

L'Espagne et le Portugal souffrent

Dans l'Hexagone, 266 stations météo ont enregistré au moins une fois une température de 40°C ou plus entre le 9 et le 12 août 2025 inclus. Soit plus que sur toute la seconde moitié du XXème siècle (235). La vague de chaleur touche aussi une grande partie de l'Europe du Sud avec en première ligne l'Espagne, qui va enregistrer samedi son quatorzième jour consécutif de canicule.

Plusieurs villes vont encore connaître des pics de températures pouvant dépasser les 40 degrés, a indiqué l'agence météorologique nationale Aemet, mettant en garde contre le risque d'incendies «très élevé ou extrême dans la majeure partie du pays (...) jusqu'à lundi inclus».

L'Espagne a enregistré trois décès dans ces incendies, dont deux jeunes volontaires trentenaires qui ont péri en tentant d'éteindre les flammes en Castille-et-Leon (nord-ouest) où une douzaine de feux restent très actifs. Au Portugal, le Président Marcelo Rebelo de Sousa a annoncé vendredi soir «le décès de l'ancien maire de Guarda (est) Carlos Dâmaso, victime d'un incendie qu'il combattait dans sa commune».