Le corps du streamer Jean Pormanove, décédé en direct lundi, sera autopsié jeudi à Nice. L'enquête se poursuit avec des auditions et des saisies de matériel. Le procureur évoque des violences et humiliations diffusées en ligne contre rémunération.

Le corps du streamer Jean Pormanove, décédé en direct lundi, sera autopsié jeudi à Nice Photo: @jeanpormanove_ / Capture d'écran TikTok

AFP Agence France-Presse

Le corps du streamer Jean Pormanove, décédé lundi lors d'un live sur la plateforme Kick, sera autopsié jeudi matin, a indiqué mercredi le procureur de Nice, faisant état par ailleurs d'auditions et saisies de matériels dans l'enquête sur la mort en direct de cet homme de 46 ans.

«Plusieurs auditions de personnes présentes au moment du décès ont été faites sans qu'à ce stade elles permettent de donner une orientation quant aux causes de celui-ci», déclare le procureur Damien Martinelli dans un communiqué.

Raphaël Graven, connu en ligne sous les pseudos Jean Pormanove ou JP, est mort dans la nuit de dimanche à lundi à Contes, au nord de Nice, après plus de 12 jours de diffusion vidéo en direct, le montrant, au côté d'un autre homme surnommé Coudoux, violenté et humilié par deux partenaires connus sous les pseudos de NarutoVie et Safine.

«De nombreuses saisies de matériels et vidéos» ont été réalisées «afin notamment de préciser les faits intervenus en amont du décès et susceptibles d'avoir pu contribuer à celui-ci», indique le procureur de Nice.

Des violences pour le buzz

L'enquête de la PJ de Nice, ouverte pour «recherche des causes de la mort», s'inscrit «en parallèle» de celle ouverte le 16 décembre 2024 après la diffusion d'un article de Mediapart sur de précédentes vidéos dans lesquelles «des personnes susceptibles d'être vulnérables faisaient l'objet de violences et d'humiliations parfois encouragées par des versements d'argent des spectateurs», ajoute le magistrat.

Dans le cadre de cette enquête, NarutoVie et Safine avaient été placés en garde à vue le 8 janvier 2025, et «les personnes apparaissant comme victimes des violences et humiliations entendues», poursuit-il.

Lors de leurs auditions, Jean Pormanove et Coudoux «contestaient fermement être victimes de violences, indiquant que les faits s'inscrivaient dans des mises en scène visant à 'faire le buzz' pour gagner de l'argent».

La plateforme Kick réagit

Selon le magistrat, Coudoux avait déclaré gagner jusqu'à 2000 euros par mois, Jean Pormanove évoquant «des sommes à hauteur de 6000 euros» via «une société qu'il avait créée (et) sur la base des contrats établis avec les plateformes».

«L'un et l'autre indiquaient n'avoir jamais été blessés, être totalement libres de leurs mouvements et de leurs décisions et refusaient d'être examinés par un médecin et un psychiatre», ajoute le procureur.

Mercredi matin, la plateforme australienne Kick indique sur X que «tous les co-streamers ayant participé à cette diffusion en direct ont été bannis dans l'attente de l'enquête en cours».

La plateforme, qui s'engage à «collaborer pleinement avec les autorités», affirme également entreprendre une «révision complète» de son contenu en français.