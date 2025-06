Jean-Marc Morandini relaie Cyril Hanouna sur Europe 1. Condamné pour corruption de mineurs, il ne doit pas croiser les stagiaires. Photo: AFP

Léo Michoud Journaliste Blick

Dans le bâtiment d’Europe 1, à Paris, il y a des lycéens d’une quinzaine d’année qui effectuent leur stage de seconde. Et il y a aussi un animateur radio de 59 ans, condamné en début d’année pour corruption de mineurs et harcèlement sexuel, qui a interdiction d’exercer une profession en contact avec des mineurs, révèle Mediapart ce mardi 17 juin.

Jean-Marc Morandini a fait son retour début juin à l’antenne d’Europe 1 – propriété du milliardaire ultra-conservateur Vincent Bolloré depuis 2021. Jusqu’à nouvel avis, il assure l’intérim de Cyril Hanouna pour l’émission «On marche sur la tête», après avoir été évincé de la station pendant neuf ans. Cette situation, qui inquiète parents et salariés de la rédaction, suscite une question: que fait le média des stagiaires de seconde qu’elle accueille cette semaine?

Planquer les enfants, pas les délinquants sexuels

Dans les faits, Europe 1 a dû se résoudre à un bricolage. Lorsque Jean-Marc Morandini est dans les parages, les stagiaires sont installés dans «une salle de l’entresol» nommée «Tropicale», isolés du reste de la rédaction. Sous la «surveillance de tuteurs», ils effectuent «plusieurs ateliers par jour» et devraient visiter les studios radio, relate le comité social de l’entreprise qui a demandé des explications à la direction du média.

Les délégués syndicaux auraient eu «l’assurance que Morandini ne serait pas en contact des stagiaires», a dévoilé un salarié. «On planque les enfants, mais pas les délinquants sexuels», déplore un autre dans l’article de Mediapart.

Des victimes de l’âge des stagiaires

En 2016, Jean-Marc Morandini en avait été mis en retrait d’Europe 1 à la suite d’une enquête des «Inrockuptibles». Il y était accusé d’avoir profité des castings d’une web-série érotique pour pousser des comédiens, majeurs, à s’exhiber nus. Cette affaire lui a valu fin janvier une condamnation en appel à 18 mois de prison avec sursis pour harcèlement sexuel à l’encontre d’un jeune comédien.

Dans un autre dossier, la cour d’appel de Paris l’a condamné en mars à deux ans de prison avec sursis et 20’000 euros d’amende pour corruption de mineurs sur trois adolescents entre 2009 et 2016. Il avait envoyé des messages à connotation sexuelle à deux d’entre eux (15 ans) et avait demandé au troisième (16 ans) de se masturber lors d’une audition pour un film qu’il produisait. Dans les deux cas, l’animateur radio compte aller jusqu’au dernier ressort juridique, la Cour de cassation.

Triplette de journalistes pro-Bolloré

L’animateur de 59 ans, qui aussi officié de 2012 à 2022 sur NRJ12, apparaît quotidiennement dans l’émission «Morandini Live» sur CNews. En 2016, l’annonce de son recrutement sur i-Télé (l’ancien nom de CNews) avait motivé une grève d’un mois des salariés, qui protestaient aussi contre l’ingérence de leur actionnaire, Vincent Bolloré.

Cette affaire avait débouché sur le départ d’une grande partie des journalistes. A la rentrée sur Europe 1, ce n’est pas Morandini qui remplacera Cyril Hanouna, mais Pascal Praud, lui aussi fidèle du groupe Bolloré sur CNews. «Baba», l’ex-animateur de «Touche pas à mon poste», est en partance pour le groupe M6.