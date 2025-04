Cyrille Hanouna n'est pas candidat à l'élection présidentielle française de 2027. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

L'animateur Cyril Hanouna a fermé la porte à une candidature à la présidentielle mardi, évoquant un canular qu'il avait lancé depuis plusieurs semaines autour de cette idée. «Je ne me présenterai pas en 2027, ni en 2032, ni en 2037, ni en 2042», a-t-il déclaré sur Europe 1, en réaction à la Une du magazine Valeurs actuelles le donnant partant pour cette course à l'Elysée.

«Je suis inquiet pour la France mais ma seule priorité, dans les mois, les années, les siècles à venir, c'est essayer de faire rire» les Français et «oublier les tracas du quotidien», a-t-il assuré. Le roi du clash et des audiences a été recruté par le groupe M6 pour animer à partir de septembre deux émissions, sur Fun Radio les après-midis et sur la chaîne W9 en avant-soirée.

Ancien présentateur de «TPMP» sur la chaîne C8, Cyril Hanouna a expliqué mardi avoir lancé «un excellent prank» (farce) autour de sa possible candidature, en envoyant des mails à ses équipes et en faisant des confidences à certains, pour qu'ils les répètent «dans tout Paris». Il avait même donné un lieu, une date et une heure pour sa déclaration de candidature.

Un canular pour «faire de la pub»

Cela servait «à une seule chose: faire de la pub pour nos émissions», a-t-il justifié. «Le seul président que j'aimerais être, c'est être président du Paris Saint-Germain», club de foot de la capitale française, a-t-il souri. Soutenu à droite et à l'extrême droite, boycotté à gauche, il n'avait pas écarté jusqu'alors un tel projet de candidature.

Valeurs actuelles, marqué à l'extrême droite, titre son édition de mercredi «2027, le candidat Hanouna!», avec des détails sur le programme supposé de l'animateur, crédité de 10% des suffrages dans un sondage pour l'hebdomadaire. «Création d'un Guantanamo à la française, regroupement de tous les ministères dans un super-ministère, instauration d'un salaire minimal de 2200 ou 2300 euros» figureraient notamment parmi ses propositions putatives.

L'auteur de l'article en question, Edouard Lavollé, était l'invité de l'émission de Cyril Hanouna sur Europe 1 mardi. «Je maintiens mes informations», a réagi le journaliste à son annonce de non-candidature, en évoquant «une pirouette» de la part de l'animateur.

La classe politique a paniqué

«Les téléspectateurs me manquent, les audiences aussi» et «je crois que je suis plus utile avec deux émissions» à partir de septembre, même si «beaucoup de gens me demandent d'être candidat», a de son côté appuyé la personnalité du PAF, proche du milliardaire conservateur Vincent Bolloré.

Interrogé mardi matin sur Europe 1/CNews, le président du Rassemblement national Jordan Bardella avait affirmé qu'il ne croyait pas à une candidature de l'animateur car une telle campagne est «un chemin de croix» qui nécessite «un enracinement».

Sur la chaîne franceinfo, la députée macroniste Maud Bregeon avait déclaré, pour sa part, ne pas savoir «s'il représente une catégorie de Français mais, en tout cas, il a réussi à créer un lien et à parler à une certaine catégorie de Français».