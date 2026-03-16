Dans le sud-ouest de la France, le maire du village basque de Viodos-Abense-de-Bas a été retrouvé mort lundi. Christian Berçaïts, battu la veille aux élections municipales, s’est suicidé selon la justice.

En France, un maire sortant retrouvé mort après sa défaite aux élections

En France, un maire sortant retrouvé mort après sa défaite aux élections

Etienne Daman Journaliste Blick

Au lendemain des élections municipales françaises, le village de Viodos-Abense-de-Bas (Pyrénées-Atlantiques) s'est réveillé sous le choc. Lundi matin, le maire sortant, Christian Berçaïts, a été retrouvé mort après avoir été porté disparu depuis la veille au soir, rapporte le média local ICI Pays basque. Selon le parquet de Pau, l'homme s'est suicidé.

Agé de 62 ans, l’élu dirigeait cette commune de 728 habitants depuis 2017. La disparition de Christian Berçaïts est survenue quelques heures après sa défaite lors des élections municipales. Dimanche, il n’avait recueilli que 44,5% des suffrages, face à son challenger Hervé Moutrous, crédité de 55,6% des voix.

Dans ce village du Pays basque intérieur, la nouvelle a provoqué une profonde émotion. Lundi matin, habitants et élus se sont réunis spontanément devant la mairie, sur la place centrale. En signe de deuil, les drapeaux ont été mis en berne.