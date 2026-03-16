Au lendemain des élections municipales françaises, le village de Viodos-Abense-de-Bas (Pyrénées-Atlantiques) s'est réveillé sous le choc. Lundi matin, le maire sortant, Christian Berçaïts, a été retrouvé mort après avoir été porté disparu depuis la veille au soir, rapporte le média local ICI Pays basque. Selon le parquet de Pau, l'homme s'est suicidé.
Agé de 62 ans, l’élu dirigeait cette commune de 728 habitants depuis 2017. La disparition de Christian Berçaïts est survenue quelques heures après sa défaite lors des élections municipales. Dimanche, il n’avait recueilli que 44,5% des suffrages, face à son challenger Hervé Moutrous, crédité de 55,6% des voix.
Dans ce village du Pays basque intérieur, la nouvelle a provoqué une profonde émotion. Lundi matin, habitants et élus se sont réunis spontanément devant la mairie, sur la place centrale. En signe de deuil, les drapeaux ont été mis en berne.
Ces services sont disponibles 24 heures sur 24:
- Consultation téléphonique de la Main Tendue: téléphone 143 www.143.ch
- Conseil téléphonique de Pro Juventute (pour les enfants et les jeunes): téléphone 147 www.147.ch
Urgences médicales: 144
- Autres adresses et informations: https://www.parler-peut-sauver.ch/
Ces services sont disponibles 24 heures sur 24:
- Consultation téléphonique de la Main Tendue: téléphone 143 www.143.ch
- Conseil téléphonique de Pro Juventute (pour les enfants et les jeunes): téléphone 147 www.147.ch
Urgences médicales: 144
- Autres adresses et informations: https://www.parler-peut-sauver.ch/