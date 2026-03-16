France Télévisions suspend Nathalie Saint-Cricq pour une semaine après son dérapage en direct. La journaliste avait comparé Eric Ciotti à Benito Mussolini.

AFP Agence France-Presse

L'éditorialiste Nathalie Saint-Cricq ne sera pas à l'antenne de France Télévisions pour le second tour des élections municipales. Le groupe public l'a suspendue une semaine après son dérapage en direct.

La journaliste a lâché à l'antenne «Benito» pour qualifier Eric Ciotti, dimanche sur franceinfo. Selon vidéo prise pendant de la soirée électorale sur franceinfo postée sur X, on peut entendre une voix murmurer «alias Benito» (ndlr: Mussolini) quand la présentatrice annonce qu'Eric Ciotti, patron du parti UDR allié au Rassemblement national, va faire une déclaration en direct après l'annonce des résultats à Nice.

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Absente au second tour

Franceinfo a d'abord présenté des excuses publiques via ses réseaux sociaux dimanche en fin de soirée. Lundi matin, la direction de l'information de France Télévisions a aussi pris la décision de suspendre la journaliste et éditorialiste politique de l'antenne pour une semaine. Elle ne sera donc pas sur les plateaux dimanche pour le second tour, a indiqué à l'AFP une porte-parole du groupe public.

Dimanche soir, lors de son passage à l'antenne de franceinfo, Nathalie Saint-Cricq avait présenté ses «excuses à Erid Ciotti», ancien président de LR. «J'ai tenu tout à l'heure des propos qui étaient inappropriés et déplacés, qui relèvent d'un manque de discernement», avait-elle affirmé.

Dans le duel fratricide entre anciens membres de Les Républicains à Nice, Eric Ciotti est en ballottage favorable avec 43% des voix, loin devant son ancien mentor, le maire sortant Christian Estrosi (Horizons), qui pointe à 30,92% des voix à l'issue d'une campagne âpre.