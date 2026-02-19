Le parquet de Lyon a requis jeudi la mise en examen de sept hommes pour «homicide volontaire» du militant nationaliste Quentin Deranque, frappé à mort il y a une semaine. Tous les suspects «contestent l'intention homicide».

ATS Agence télégraphique suisse

Le parquet de Lyon requiert la mise en examen de sept hommes pour homicide volontaire. Ils sont soupçonnés d’avoir frappé à mort le militant nationaliste Quentin Deranque. Le procureur de Lyon Thierry Dran a précisé en conférence de presse qu'il avait demandé leur placement en détention provisoire en raison notamment du «risque de trouble à l'ordre public».

Les sept hommes soupçonnés d'avoir frappé à mort Quentin Deranque «contestent l'intention homicide», a déclaré le procureur. «Deux ont refusé de s'exprimer» pendant leur garde à vue, les autres «reconnaissent leur présence» sur les lieux de l'agression et «certains admettent avoir porté des coups» à Quentin Deranque «ou à d'autres victimes», a précisé Thierry Dran.