Un Italien de 24 ans a été grièvement blessé par balles lundi soir à Grenoble, près d'un point de deal. La victime a été hospitalisée avec un pronostic vital engagé. L'incident s'est produit place Saint-Bruno, connue pour son trafic de drogue.

Un homme se fait tirer dessus à Grenoble, près d'un point de deal

AFP Agence France-Presse

Un Italien âgé de 24 ans a été grièvement blessé par balles lundi soir à Grenoble, près d'un point connu de revente de drogue, a-t-on appris mardi de source policière.

Atteinte de plusieurs balles et souffrant de plaies à la tête, à une main, au cou et au bassin, la victime a été hospitalisée avec un son pronostic vital engagé, selon cette source.

L'homme, de nationalité italienne, a été visé vers 22h40 par les tirs alors qu'il se trouvait sur la place Saint-Bruno, où est situé l'un des plus importants points de deal de drogue de la ville.

«Une guerre de gangs»

Juste après les tirs, une personne a été vue par un témoin en train de prendre la fuite sur une trottinette, a-t-on ajouté. Grenoble et certaines de ses banlieues sont régulièrement marquées par des épisodes de violence par arme à feu liées au trafic de drogue.

Début décembre, deux hommes de 18 et 22 ans ont été tués par balle respectivement à Grenoble et dans la ville attenante d'Echirolles, et mi-novembre c'est un adolescent de 14 ans qui a été grièvement blessé de trois balles, près d'un point de deal.

En 2024, la place Saint-Bruno, au coeur du quartier de Chorier-Berriat, avait été le théâtre de plusieurs fusillades, les autorités évoquant alors une «guerre des gangs».



