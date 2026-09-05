Le youtubeur et humoriste français Grégory Guillotin, connu pour ses caméras cachées, a déclaré samedi avoir «honte» et présenté ses excuses à son ancienne compagne qui avait porté plainte pour violences conjugales et harcèlement. «Elle les a subies. Je ne vais ni les nier, ni chercher à les justifier. J'ai honte», reconnait-il dans un communiqué.
La plaignante, âgée de 27 ans, accuse Grégory Guillotin de violences physiques et psychologiques répétées entre 2019 et 2026, au moment de leur relation. Dans sa plainte, dont l'AFP a eu connaissance, elle décrit un système de surveillance, d'humiliation, d'insultes et d'emprise.
Coups et gifles
Selon sa version, les premiers coups ont été portés en avril 2022 chez eux, en banlieue parisienne. L'agression sera suivie d'autres, affirme-t-elle: un coup de pied en décembre 2022 aux Maldives, une gifle et plusieurs coups de pied pendant un voyage au Maroc en 2023, un coup de poing à un oeil en 2024.
La plaignante raconte que lors du séjour au Maroc, Grégory Guillotin, après l'avoir giflée et lui avoir jeté un bol de céréales au visage, lui avait faussement affirmé avoir annulé son billet d'avion retour. Toujours selon son récit, l'année précédant leur séparation, Grégory Guillotin avait fait installer des caméras chez eux, prétextant vouloir surveiller un artisan intervenant dans la maison.
«En réalité, ce système était aussi utilisé pour observer en permanence les faits et gestes» de sa compagne, Grégory Guillotin lui adressant «immédiatement des reproches (...) lorsqu'elle se reposait, tardait à répondre à ses messages ou n'exécutait pas les tâches attendues selon ses critères», peut-on lire dans la plainte. A 43 ans, l'humoriste est suivi par près de 4,5 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube «Greg Guillotin».
Grégory Guillotin en thérapie
La plainte a été déposée le 17 juin auprès du tribunal judiciaire d'Evry (Essonne). Le parquet a indiqué à l'AFP qu'«aucun service d'enquête n'(avait) été saisi» à ce stade.
«Ma cliente a fait preuve d'un grand courage en dénonçant des années de coups, d'insultes et de dénigrement de la part de son ancien compagnon, rencontré sur les réseaux sociaux alors qu'elle n'avait que 19 ans et lui 35. Aujourd'hui, elle redoute plus que tout que les actes dont elle a été victime se reproduisent sur d'autres femmes», a déclaré Me Jean-Baptiste Riolacci à l'AFP.
«Pendant des années, j'ai fait rire des millions de gens. Chez moi, à plusieurs reprises, j'ai aussi été violent avec la personne qui partageait ma vie. Les deux sont vrais. Les deux ont été moi. Je ne veux plus jamais être le second», a-t-il réagi assurant être depuis en thérapie.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide aux victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide aux victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h