Pour les gendarmes français, le Vaudois tué a été «massacré»

Les gendarmes de la région de Vesoul qui sont arrivés sur les lieux samedi 1er novembre ont aussitôt compris qu'ils avaient à faire à bien plus qu'un homicide. Vengeance, massacre, volonté d'éliminer le corps... Le Vaudois tué à Fédry est tombé dans un guet-apens.

1/4 Les journaux locaux français relatent en détail la récupération du corps. Photo: DR

Richard Werly Journaliste Blick

Les gendarmes de la région de Vesoul (Haute-Saône) ne se souviennent pas d’un crime récent aussi horrible. Même chose à la rédaction de «La Presse de Vesoul». 26 kilomètres séparent la préfecture départementale du lieu, sur les bords de la Saône, où a été retrouvé samedi 1er novembre vers 15 heures, par un pêcheur, les premiers morceaux du Vaudois assassiné.

Son identité est en effet établie. Jean-Pierre*, 75 ans, a bien été la victime de ce que les témoins qualifient de «massacre». Une tuerie que son ex-locataire Maeva R., 39 ans, est soupçonnée d’avoir commis. Interpellée, elle est toujours en garde à vue après l’autopsie réalisée lundi 3 novembre, date à laquelle les informations ont commencé à filtrer.

Endormi ou assommé?

Le scénario le plus probable, selon deux sources locales à Fédry contactées par Blick, est que le retraité vaudois a été endormi ou assommé par celle qui l’a ensuite tué. Somnifère dans une boisson? Coup porté sur le crâne? Les deux? C’est la thèse qu’auraient avancée sur place, devant les journalistes locaux, les enquêteurs de la brigade scientifique de la gendarmerie venus récupérer les morceaux de corps, et fouiller soigneusement les alentours pour relever toutes les traces d’ADN.

La dépouille de la victime était sectionnée en deux parties au niveau de la taille et recouvert d’une substance blanche, qui pourrait être de la chaux. Selon l’article publié par «La presse de Vesoul», un hebdomadaire franc comtois bien informé, il comportait «une brûlure au niveau du dos, plusieurs plaies sur le crâne, sur une main, au niveau des cervicales et au niveau du tronc». Le décès serait survenu vendredi 31 octobre. L’autopsie a, depuis, confirmé les lésions traumatiques, résultats d’une probable bagarre avant que le septuagénaire succombe sous les coups.

Le mot «massacre» revient

Le mot «massacre» revient aussi. La plaie qui a causé la mort serait une lésion cardiaque provoquée par un coup porté à l’arme blanche. L’interpellation de Maeva R. une femme trentenaire familière de la victime, a eu lieu à proximité de la frontière suisse. «Ce qui frappe, c’est l’acharnement. Celui ou celle qui a tué a voulu dépecer ce corps inerte. On parle tous ici d’un massacre, pas d’un crime quelconque» explique à Blick un ancien employé municipal.

Y a-t-il eu volonté de décapitation, comme l’évoque «L’Est Républicain», le quotidien régional? Le procureur de Haute-Saône Arnaud Grécourt s’est montré plus prudent: «Le décès est la conséquence d’un processus hémorragique consécutif à une plaie cardiaque, dans les suites de l’usage d’une arme blanche en région thoracique gauche.» Ses services n’ont, pour l’heure, pas confirmé les «28 blessures sur le corps» et la «pointe métallique extraite de la colonne vertébrale» évoquées par le quotidien «Le Parisien». Un couteau a en revanche été retrouvé.

Meurtre à domicile

Le meurtre pourrait avoir eu lieu au domicile de la victime où logeait la suspecte, avant que celle-ci ne transporte le corps supplicié pour le découper en France. La question de la préméditation se pose.

Le parquet de Vesoul a ouvert une enquête du chef d'«assassinat. Incarcérée, Maeva R. pourrait être très vite mise en cause par la collecte d’ADN, présente dans sa voiture et sur les vêtements de la victime.

* Prénom d'emprunt