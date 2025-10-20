Dernière mise à jour: il y a 4 minutes

Une tornade meurtrière a frappé Ermont, dans la région française du Val-d'Oise, lundi. Des vents violents ont causé la mort d'une personne et blessé grièvement quatre autres, selon la préfecture. L'incident a nécessité une mobilisation importante des services d'urgence.

La petite ville française d'Ermont a été balayée par une tornade d'une rare violence. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Une personne a été tuée et quatre autres ont été grièvement blessées lundi au cours d'un épisode de vents violents, à Ermont dans le Val-d'Oise, a indiqué à l'AFP la préfecture, sans préciser les circonstances de ce décès. Plusieurs médias français, dont Franceinfo, font état d'une tornade.

«On compte une personne décédée, quatre en urgence absolue et cinq en urgence relative», a détaillé lundi en début de soirée la préfecture. Celle-ci évoque «un épisode de vents violents à présent terminé» durant lequel des «grues sont tombées et des toits ont été arrachés».

Importante mobilisation

Sur place, ont été mobilisés 80 pompiers, 50 policiers et 20 membres du Samu (service d'aide médicale d'urgence), selon la même source. Sur des images obtenues par l'AFP auprès du syndicat Alliance police nationale on voit une grue effondrée sur un bâtiment d'habitation.

Le journal «Le Parisien» avait auparavant fait état d'«une violente tempête ayant frappé le Val-d'Oise en fin d'après-midi, aux environs de 17h45». La préfecture avait indiqué sur les réseaux sociaux que les sapeurs-pompiers et les forces de sécurité étaient «mobilisés à Ermont, Eaubonne, Andilly, Montmorency et Franconville pour plusieurs interventions liées à un épisode de vent violent».

Un centre opérationnel départemental a été ouvert en préfecture pour coordonner les opérations de sécurité et de secours.