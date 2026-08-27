Un véhicule a foncé mercredi soir sur une dizaine de personnes près de la gare de Caen, faisant un mort et dix blessés. Le conducteur a pris la fuite avant d'être interpellé à Ouistreham. Quatre blessés sont dans un état grave.

AFP Agence France-Presse

Un homme a «délibérément» foncé mercredi soir sur un groupe près d'un bar de Caen avec son véhicule, tuant une personne et en blessant dix autres, avant d'être interpellé, selon des sources concordantes. Vers 22h15, «une voiture a délibérément foncé sur des piétons qui étaient sur la voie publique en face de la gare (...) Le bilan est lourd puisque nous avons un décédé, sept personnes en urgence absolue, trois personnes en urgence relative», a fait savoir le préfet du Calvados, David Clavière, qui s'est rendu sur place.

Les faits se sont produits après une bagarre, selon une source policière. L'automobiliste a ensuite pris la fuite et a été interpellé à Ouistreham, situé à une vingtaine de kilomètres, selon cette source.

Le suspect, est «né en Russie», «n'est pas connu des services de renseignement» mais il est connu de la police «uniquement pour des délits routiers», a fait savoir le préfet, expliquant qu'une enquête avait été ouverte et que les vidéos de caméras de surveillance étaient exploitées. L'auteur présumé a 26 ans, a précisé le procureur adjoint de Caen.

Enquête pour «assassinat»

«A priori, tous les blessés sont des hommes (...) le plus jeune a 17 ans et le plus vieux doit avoir une quarantaine d'années», a précisé l'adjoint à la sécurité à la mairie de Caen, Bruno Coutanceau, à un journaliste de l'AFP.

Selon des témoins, la victime décédée serait un jeune homme afghan de 18 ou 19 ans. «Une enquête a été ouverte du chef d'assassinat et de violence volontaire avec arme» et a été confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée du Calvados, selon la préfecture, a détaillé le procureur adjoint de Caen, présent sur place.

«Nous avons actuellement une personne en garde à vue», a ajouté le procureur adjoint. «Pour le moment nous ne sommes pas, a priori, dans le cadre d'une motivation terroriste, mais les investigations ne font que commencer», a-t-il poursuivi, sans vouloir donner plus de détails sur l'identité de la personne décédée.

Sur place, un journaliste de l'AFP a vu la police technique et scientifique effectuer des relevés sur les voies de bus situés devant la gare, à proximité d'hôtels et de fastfoods.