Une sportive de 28 ans est décédée dimanche à Chassieu (Rhône) lors d'une compétition d'hyrox. Victime d'une hyperthermie corporelle due à l'effort, elle a été hospitalisée en urgence mais n'a pas survécu.

AFP Agence France-Presse

Une femme de 28 ans est décédée dimanche des suites d'une «hyperthermie corporelle due à l'effort» alors qu'elle disputait une compétition d'hyrox à Chassieu (Rhône), combinant course et fitness dans une salle climatisée, a indiqué lundi l'organisateur de l'évènement.

De nationalité française, la jeune femme s'est effondrée sur la piste lors «d'un running de 8 km» alors que la salle était climatisée avec une température comprise «entre 18 et 20 degrés», un taux d'humidité optimal entre «65% et 70%» et des points d'eau «multipliés» sur le parcours, a déclaré à l'AFP Maxime Villalongue, le producteur de l'Hyrox France, en confirmant une information d'Actu Lyon.

Amenée à l'hôpital en urgence absolue

La température extérieure était au-dessus de «31 degrés» ce jour-là, a ajouté le responsable de l'évènement qui a eu lieu de jeudi à dimanche à Eurexpo. La coureuse a été prise en charge et emmenée à l'hôpital «en urgence absolue» par les secours, ont indiqué les pompiers à l'AFP sans se prononcer sur les causes du malaise.

«C'est incompréhensible. Dans ces conditions-là, on se demande comment c'est possible», a ajouté Maxime Villalongue, qui dit être «en relation» permanente avec la famille de la coureuse, «une sportive entraînée». «Je pense que les athlètes sont arrivés sur place en ayant été soit à l'extérieur un peu trop longtemps au soleil ou en n'ayant pas bu assez», a-t-il avancé.

Un autre décès à Paris

Dimanche également, un participant à la course à pied la Pyrénéenne à Paris est décédé pendant l'évènement, alors qu'une dizaine de coureurs d'une autre manifestation, à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), ont été hospitalisés en «urgence absolue», ont indiqué à l'AFP les pompiers.

La France est la proie d'un «dôme de chaleur» qui agit comme un couvercle. L'air chaud en provenance du Maroc transite par la péninsule ibérique et se retrouve piégé sous les hautes pressions d'un puissant anticyclone. Dès vendredi, des températures maximales de plus de 35°C avaient été observées localement dans le sud ouest de l'Hexagone.