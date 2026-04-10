Une attaque au couteau dans un lycée d'Ancenis, près de Nantes, a gravement blessé une élève de 15 ans vendredi. L'agresseur, un camarade du même âge, est en garde à vue.

Une adolescente de 15 ans poignardée par un camarade dans un lycée français

Une adolescente de 15 ans poignardée par un camarade dans un lycée français

AFP Agence France-Presse

Une adolescente de 15 ans a été agressée au couteau par un de ses camarades vendredi dans un lycée à Ancenis (Loire-Atlantique), entre Nantes et Angers, et a été hospitalisée, a annoncé la préfecture, évoquant un «différend personnel».

Les faits se sont déroulés dans une cage d'escalier du lycée Joubert-Maillard vers 14h30. La victime a été blessée gravement à l'abdomen par un garçon lui aussi âgé de 15 ans, d'après une source proche du dossier.

L'agresseur présumé a été «isolé par le personnel enseignant de l'établissement dans un local, avant d'être interpellé et placé en garde à vue par la gendarmerie», a indiqué la préfecture dans un communiqué, sans préciser l'état de santé de la victime, scolarisée en classe de seconde.

Le parquet de Nantes a ouvert une enquête en flagrance du chef de tentative d'homicide et a prévu de communiquer plus tard dans la journée. L'ensemble des élèves a été confiné en attendant la sécurisation complète de l'établissement par la gendarmerie. Environ 700 ont été confinés dans les classes et 150 dans le gymnase, selon une source proche du dossier.

«Très angoissant»

Plusieurs dizaines d'élèves se trouvaient vendredi après-midi devant la grille du lycée, gardée par plusieurs gendarmes et policiers municipaux, a constaté une journaliste de l'AFP.

«J'ai été confinée dans le gymnase pendant une heure ou une heure et demie. Il y a eu une alerte intrusion, c'était très angoissant», a témoigné auprès de l'AFP une élève de première, âgée de 17 ans. «Tout le monde parlait de ça avec beaucoup d'informations différentes, on ne savait pas ce qu'il se passait exactement, comment allait l'élève. On a eu du mal à y croire», explique Emy, 17 ans, en classe de terminale, également confinée dans l'après-midi.

Une cellule d'urgence médico-psychologique a été installée sur place pour apporter un soutien psychologique et un numéro d'appel va être mis en place. «Mon fils m'a appelée pour me dire qu'il serait un peu en retard, qu'il était entendu à l'intérieur du lycée. C'est en arrivant que j'ai appris ce qu'il s'était passé», a expliqué sous couvert d'anonymat la mère d'un élève de première, témoin des faits. Sortant quelques instants plus tard de l'établissement, l'adolescent de 16 ans l'a aussitôt serrée dans ses bras.

Plusieurs agressions dans des écoles

Plusieurs agressions au couteau ont eu lieu ces derniers mois dans des établissements scolaires. Début mars, un collégien de 13 ans a poignardé un autre élève du même âge au sein d'un établissement public de La Rochelle.

Des enseignants ont été blessés à Sanary-sur-Mer (Var), en février, Benfeld (Bas-Rhin) et Antibes en septembre. Une surveillante a été tuée à coups de couteau à Nogent (Haute-Marne) par un adolescent de 14 ans en juin 2025 et deux mois plus tôt, un lycéen avait tué une adolescente de 15 ans et blessé trois autres personnes dans un lycée de Nantes.

Face à la recrudescence de signalements d'armes blanches dans les écoles - qui ont bondi de 15% entre février 2024 et février 2025, selon le gouvernement -, des contrôles de sacs ont été renforcés. Environ 525 armes blanches ont ainsi été saisies entre mars et décembre 2025.