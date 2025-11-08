Un tir de mortier enflamme tout un immeuble près de Lyon

Un incendie a ravagé plusieurs appartements d'un immeuble à Rillieux-la-Pape, près de Lyon, samedi. Le feu aurait été déclenché par un tir de mortier lors du tournage d'un clip de rap. Aucune victime n'est à déplorer, mais de nombreux résidents seront relogés.

Un incendie a ravagé plusieurs appartements d'un immeuble à Rillieux-la-Pape, près de Lyon. Photo: Capture d'écran / X

AFP Agence France-Presse

Au moins cinq appartements d'un immeuble de Rillieux-la-Pape, au nord-est de Lyon, ont été sinistrés samedi dans un incendie qui est parti d'un balcon, déclenché par un tir de mortier en marge du tournage d'un clip de rap, selon les pompiers et la préfecture du Rhône.

Environ 70 pompiers sont intervenus sur les lieux du sinistre, qui n'a pas fait de victime, ont indiqué les secours, intervenus vers 15h20, confirmant une information du quotidien Le Progrès. Plusieurs personnes masquées et vêtues de tenues blanches de peintres tournaient samedi après-midi un clip de rap, avec des mortiers d'artifice, a rapporté la préfecture.

Selon les premiers éléments, à la vue d'un équipage de police, ils ont pris celui-ci pour cible et l'un des mortiers tirés a fini sur le balcon d'un immeuble à proximité, déclenchant un incendie. Les pompiers en intervention ont ensuite également été la cible de projectiles. Les forces de l'ordre sont intervenues pour rétablir le calme, revenu en fin de journée, selon la préfecture. La présence policière a été renforcée pour la nuit. Plusieurs dizaines de personnes doivent être relogées à la suite de l'incendie dans cet immeuble de cinq étages.