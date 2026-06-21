La police française a trouvé un tableau de Picasso lors d'une perquisition antidrogue à Champigny-sur-Marne. De la drogue, des vêtements de luxe et des milliers d'euros ont aussi été saisis.

ATS Agence télégraphique suisse

Une enquête a été ouverte en France pour vol et recel après la découverte d'un tableau de Pablo Picasso lors d'une perquisition menée dans le cadre d'une affaire de trafic de drogue, a indiqué samedi le parquet à l'AFP.

«Cette découverte est intervenue lors d'une perquisition diligentée dans le cadre d'une enquête relative à des faits de trafic de produits stupéfiants», explique le parquet. Selon le journal Le Parisien, la perquisition a été effectuée lundi par des enquêteurs de la police judiciaire dans un pavillon situé à Champigny-sur-Marne, à l'est de Paris.

Outre la toile de Pablo Picasso, les policiers ont saisi de la résine de cannabis, des vêtements de luxe et plusieurs milliers d'euros en liquide, détaille le quotidien. Le parquet confirme que le tableau a depuis été authentifié comme une oeuvre du peintre espagnol, sans préciser de quel tableau il s'agit.