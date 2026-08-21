Un multimillionnaire français pourrait être jugé pour viols

L'ex-magnat des assurances français Jacques Bouthier, 79 ans, pourrait être jugé pour viols et traite de mineure après des accusations d'exploitation d'une jeune Marocaine. Le parquet de Paris réclame son renvoi devant une cour criminelle.

AFP Agence France-Presse

Accusé de traite et de viols sur une Marocaine mineure, l'ancien magnat français des assurances Jacques Bouthier, 79 ans, voit la perspective d'un procès se rapprocher, quatre ans après son inculpation. Le parquet de Paris a demandé au juge d'instruction de le renvoyer devant la cour criminelle départementale ainsi que quatre complices présumés, dont son épouse. Fondateur et ancien PDG d'Assu 2000 (rebaptisé Vilavi), Jacques Bouthier avait été mis en examen et incarcéré en mai 2022, après avoir été dénoncé par Aïcha (prénom d'emprunt), une Marocaine arrivée à 16 ans en France.

Déscolarisée et coupée de liens sociaux, elle aurait été contrainte à se prostituer, étant «réservée» pendant plusieurs années à Jacques Bouthier. Il l'hébergeait, lui faisait miroiter des papiers, et la payait parfois, en échange de rapports sexuels, selon l'enquête. «Je l'ai 'déviergée' quand elle devait avoir 16 ou 17 ans», fanfaronne Jacques Bouthier dans une conversation téléphonique, sur écoute.

Jacques Bouthier, libéré sous contrôle judiciaire pour raisons médicales, a tout démenti, reconnaissant seulement avoir abusé de «la vulnérabilité» de jeunes femmes précaires hébergées en échange de rapports, selon le réquisitoire. Le parquet demande aussi que l'ex-patron soit jugé pour association de malfaiteurs, ayant «usé de son argent et de son influence (pour) maintenir et séquestrer» Aïcha dans l'une de ses garçonnières, «dans un contexte de prostitution forcée».

Celle-ci a tendu le piège qui conduira à la chute de Jacques Bouthier. Lorsqu'il lui réclame de lui fournir une fille plus jeune, Aïcha lui présente une adolescente de 14 ans, enrôlée dans un camp de Roms en région parisienne. Jacques Bouthier, torse nu dans un lit, proposera 200 euros à l'adolescente contre «un petit câlin tranquille» – le parquet demande qu'il soit jugé pour une agression sexuelle commise à cette occasion.

La chute du multimillionnaire

Aïcha, qui filme la scène, s'enfuit avec les vêtements et les papiers de Bouthier. Elle ira ensuite se confier aux policiers, conduisant à la chute du multimillionnaire. L'affaire aura aussi des répercussions au Maroc, où d'anciens collaborateurs de Bouthier seront condamnés en 2024 pour des faits distincts, de traite et de harcèlement sexuel, chez Assu 2000 à Tanger.

Le dossier se double d'un volet corruption: Jacques Bouthier est accusé d'avoir cherché à étouffer l'affaire via des proches qui devaient faire «sauter» la plainte d'Aïcha et la faire renvoyer au Maroc. Un million d'euros a été versé. Dans ce volet, le parquet précise à l'AFP avoir requis un autre procès, pour corruption et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un enlèvement. Cinq prévenus sont concernées, dont un ancien membre du GIGN, une unité d'élite de la gendarmerie, et trois policiers.