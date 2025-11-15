Un médecin de Montpellier est jugé pour viols et agressions sexuelles sur 13 jeunes patients, dont certains autistes ou handicapés. Prétendant être spécialiste de la sexualité des adolescents, il aurait abusé de son autorité sous couvert de procédures médicales.

Un médecin qui se prétendait spécialiste de la sexualité des adolescents est jugé à partir de lundi en France pour des viols et agressions sexuelles sur 13 de ses jeunes patients, pour certains atteints de troubles de l'autisme ou porteurs de handicaps. L'accusation a décrit un véritable mode opératoire ayant conduit Philippe Moulin, 54 ans, à attirer des adolescents dans des dizaines de consultations pendant lesquelles il les agressait sexuellement sous couvert de supposées procédures médicales. Depuis son interpellation en octobre 2021, après des plaintes de parents, il n'a cessé de nier tout geste déplacé, les justifiant par des raisons médicales.

Le médecin, qui a exercé dans la région de Montpellier (sud), dans plusieurs établissements et à son domicile, comparaîtra détenu et encourt jusqu'à 20 ans de prison. Le verdict est attendu le 21 novembre. Au total, il doit répondre de 16 chefs d'accusation concernant 13 victimes présumées, dont au moins trois ont été diagnostiquées comme atteintes de troubles du spectre de l'autisme et d'autres sont en situation de handicap.

Le médecin est accusé de viols sur deux mineurs de moins de 15 ans pour avoir pratiqué sur eux des touchers rectaux qui, selon les experts entendus pendant l'enquête, ne se justifiaient pas, avec comme autre circonstance aggravante qu'il a abusé de l'autorité que lui conférait sa fonction. Il sera aussi jugé pour neuf agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans et trois sur mineurs de plus de 15 ans, et pour le même délit sur un jeune adulte autiste non-verbal de 28 ans

Diplômé en 2000, le Dr Moulin, après avoir exercé une quinzaine d'années en gériatrie, s'est tourné vers la santé sexuelle des adolescents. Il se prétendait «andrologue pédiatrique», une spécialité qui n'existe pas en France. Le médecin intervenait parallèlement comme conférencier auprès d'associations s'occupant d'enfants autistes ou handicapés, parvenant ainsi à gagner la confiance des parents et en créant des liens avec certains jeunes en prétendant par exemple partager leur passion pour les jeux vidéos.

Stratégies de manipulation

Lors des dizaines de consultations qui ont suivi, dont certaines à son domicile ou dans sa voiture, le médecin prenait systématiquement les mesures des testicules et du sexe des adolescents, au repos et en érection. Il leur demandait aussi de se masturber devant lui, les masturbait lui-même avec un vibromasseur ou à l'aide d'une vaginette afin de recueillir leur sperme.

«Il a utilisé tous les points sensibles pour attirer des jeunes souvent fragilisés dans ses filets et toute sa science pour assouvir ses fantasmes et ses pulsions sexuelles (...). On n'est plus du tout dans du médical», estime auprès de l'AFP Me Solène Mangin, avocate d'un jeune homme, aujourd'hui majeur, qui aurait été violé à ses 15 ans.

Il «apparaît avoir mis en place une sorte de stratagème aux fins de manipuler et persuader ses patients et leurs parents que ces actes faisaient partie intégrante de son intervention comme andrologue», selon l'arrêt renvoyant le médecin en procès. Tout au long de l'enquête, Philippe Moulin a «contesté tout acte d'agression sexuelle, ainsi que tout geste déplacé, revendiquant avoir seulement pratiqué des actes médicaux d'andrologie et avoir procédé à l'ensemble des consultations à des fins médicales».