Un homme a été tué par balle près de Lyon vendredi soir

Un homme a été abattu et un autre grièvement blessé vendredi soir à Décines-Charpieu, près de Lyon. La fusillade a éclaté dans un quartier populaire, les circonstances restent floues. Une enquête est ouverte.

AFP Agence France-Presse

Un homme a été tué par balle vendredi soir à Décines-Charpieu, dans la banlieue de Lyon, et un autre a été blessé grièvement, a annoncé la préfecture du Rhône, les circonstances et motifs de la fusillade n'étant pas encore clairement établis.

Elle a éclaté vers 19h30 dans un quartier populaire, un homme est décédé sur place et un second, touché à l'abdomen, a été évacué à l'hôpital dans un état grave, a indiqué à l'AFP un responsable de la préfecture, confirmant une information du média en ligne LyonMag.com.

Des circonstances encore floues

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Etienne Guyot, a immédiatement dépêché des renforts de CRS «pour sécuriser le quartier», selon cette source. Les circonstances de l'homicide ne sont pas encore connues et l'enquête a été confiée à la police judiciaire, selon une source sécuritaire qui incite à «la prudence» sur les motifs de cette fusillade.

Elle est survenue dans le quartier où, le 11 mai, trois personnes avaient péri dans l'incendie volontaire d'un immeuble d'habitation. Trois jeunes de 16, 17 et 18 ans avaient été arrêtés deux semaines plus tard puis mis en examen pour plusieurs départs de feu «ayant entraîné le décès de trois personnes», ainsi que pour «association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime».

La justice estimait que l'hypothèse du règlement de comptes sur fond de trafic de drogue était «une piste sérieuse». Les trois victimes étaient un habitant de 28 ans et sa tante de 61 ans retrouvés morts chez eux au dernier étage, ainsi qu'un autre homme de 28 ans qui avait sauté par la fenêtre pour échapper aux flammes. Plusieurs départs de feu criminels avaient été signalés depuis fin avril dans cette même rue, ainsi que des tirs d'armes à feu.



