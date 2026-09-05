Un homme a été tué par balle dans la banlieue de Lyon

Un homme a été tué par balle vendredi soir à Vaulx-en-Velin, près de Lyon. Les tirs ont été effectués depuis un véhicule en fuite, selon une source proche de l’enquête. Une enquête est en cours.

AFP Agence France-Presse

Un homme a été tué par balle vendredi soir au volant de sa voiture stationnée à Vaulx-en-Velin, dans la banlieue de Lyon, a indiqué samedi une source proche de l'enquête.

La victime a été touchée par au moins un projectile au thorax vers 23h00 par un ou des inconnus qui ont ouvert le feu depuis un autre véhicule arrivé à sa hauteur et dont le conducteur a ensuite pris la fuite, selon la même source qui confirme une information révélée par le quotidien Le Progrès. Le meurtre a été commis dans la zone d'un vaste marché aux puces dans un quartier populaire de Vaulx-en-Velin. Rien d'autre n'a filtré sur les circonstances ni sur le profil de la victime et une enquête est en cours.

Meurtres liés au narcotrafic

L'agglomération lyonnaise, et particulièrement plusieurs communes de la banlieue est de Lyon, comme Vaulx-en-Velin, est relativement régulièrement le théâtre d'homicides ou tentatives perpétrés dans le cadre de luttes de territoires entre bandes criminelles se livrant au trafic de drogues.

Aucun lien n'est encore fait à ce stade pour ce dernier homicide à Vaulx-en-Velin mais, depuis le début de l'année 2026, au moins six meurtres liés au narcotrafic ont été recensés dans l'agglomération lyonnaise, sans compter trois personnes, qui n'avaient rien à voir avec ce milieu, décédées dans l'incendie volontaire d'un immeuble le 11 mai à Décines-Charpieu.



