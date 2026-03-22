Un homme âgé a succombé à un malaise cardiaque dimanche matin dans un bureau de vote à Annecy. Trois bureaux ont été fermés plus d’une heure avant de rouvrir vers 10h40.

Un homme décède dans un bureau de vote à Annecy

Un homme décède dans un bureau de vote à Annecy

ATS Agence télégraphique suisse

Un homme âgé est décédé d'un malaise cardiaque, dans un bureau de vote à Annecy, en Haute-Savoie, a appris l'AFP de la mairie, confirmant une information de France 3. L'électeur est mort juste après avoir mis son bulletin dans l'urne dimanche.

«Un homme assez âgé qui venait de voter a fait un malaise cardiaque et est décédé», dans le bureau situé au gymnase des Glaisins, «aux alentours de 9h30», a détaillé la responsable de la communication de la mairie, jointe par l'AFP. Fermés pendant plus d'une heure, les bureaux de vote 34, 35 et 36 ont rouvert autour de 10h40.