Un ex-Premier ministre de Macron veut créer un nouveau parti

A huit mois du premier tour de l'élection présidentielle de 2027, Edouard Philippe, ancien Premier ministre de Macron, a officialisé dimanche la création d'un «nouveau parti». Il est conçu comme une vaste confédération du centre et de la droite républicaine.

Edouard Philippe, ancien Premier ministre de droite d'Emmanuel Macron et candidat à la présidentielle de 2027, a annoncé dimanche vouloir créer «un nouveau parti».

Il voit cette nouvelle formation comme «une confédération de partis, qui permettra à tous ceux qui veulent unir leurs forces au service du pays, de gouverner ensemble», a déclaré le président du parti Horizons.

A moins de huit mois du premier tour de la présidentielle, selon un dernier sondage cette semaine pour LCI, Le Figaro et Sud Radio, Edouard Philippe est crédité de 18% à 21% des voix, en deuxième position derrière la dirigeante d'extrême droite Marine Le Pen, qui a 33% à 35% des intentions de vote au premier tour.

Avec des candidats aux législatives qui devraient suivre la présidentielle, ce parti a pour but de créer une «majorité» à l'Assemblée nationale, a ajouté Edouard Philippe lors d'un évènement politique dans le nord de la France.

Premier ministre d'Emmanuel Macron entre 2017 et 2020, Edouard Philippe a de nouveau expliqué vouloir opérer une «recomposition politique» et «rassembler la droite et le centre».

«Nous devons construire le rassemblement de ceux qui partagent les valeurs auxquelles nous sommes fondamentalement attachés: le respect de l'Etat de droit et du modèle démocratique», «l'attachement à la construction européenne» ou encore «le choix d'une économie de marché», a-t-il énuméré.

Il s'en est pris tant au parti d'extrême droite de Marine Le Pen, le Rassemblement national, qu'à la gauche radicale de La France insoumise (LFI), dont le chef est en troisième position dans les sondages.

Il a appelé au rassemblement «pour que nous ne basculions ni dans la soi-disant 'nouvelle France' de LFI, ni dans l'identitarisme nationaliste et gauchisant de Mme Le Pen».

L'ex-Premier ministre Dominique de Villepin, qui «veut être candidat» à l'élection présidentielle, a estimé dimanche que Edouard Philippe faisait «le jeu» de Marine Le Pen en entrant dans une «surenchère» avec ses propositions pour restreindre l'immigration dans le département de Mayotte.

Edouard Philippe, qui s'est rendu la semaine dernière dans l'archipel, a en effet promis un «moratoire total» sur l'immigration dans ce département marqué par une importante immigration clandestine des Comores voisines.

Deux semaines après avoir annoncé son ralliement à Edouard Philippe et mis fin à ses propres ambitions présidentielles, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a estimé qu'il était «la seule personne qui peut gagner» et aussi le seul «qui peut avoir une majorité parlementaire à l'Assemblée».