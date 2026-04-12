Un adolescent de 17 ans est entre la vie et la mort après une violente agression au marteau à Strasbourg le 9 avril. Trois suspects ont été arrêtés et placés en détention provisoire.

Un adolescent entre la vie et la mort après une terrible agression au marteau

Un adolescent entre la vie et la mort après une terrible agression au marteau

AFP Agence France-Presse

Deux mineurs et un majeur ont été mis en examen pour tentative d'assassinat après l'agression à coups de marteau d'un adolescent le 9 avril à Strasbourg, a annoncé dimanche la procureure Clarisse Taron. La victime «présente de graves lésions à la face et à la tête et son pronostic vital est engagé».

Les trois mis en cause, également poursuivis pour vol avec arme, port d'arme de catégorie D et diffusion d'images de violences volontaires, ont été placés en détention provisoire. Le pronostic vital de la victime est toujours engagé, a indiqué la procureure.

Des faits d'une violence extrême

Les mis en cause, «possiblement impliqués dans l'agression», «auraient commis les faits d'une violence extrême suite à un différend ancien les opposant à la victime», ajoute la magistrate. La victime a été découverte jeudi soir dans le quartier gare de Strasbourg par une riveraine circulant à vélo qui a donné l'alerte, selon la procureure.

Un ami de deux des mis en cause, disant avoir été témoin de l'agression du jeune homme de 17 ans, avait évoqué un différend lié à un maillot de foot, selon une source policière interrogée au lendemain des faits.