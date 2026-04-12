Deux mineurs et un majeur ont été mis en examen pour tentative d'assassinat après l'agression à coups de marteau d'un adolescent le 9 avril à Strasbourg, a annoncé dimanche la procureure Clarisse Taron. La victime «présente de graves lésions à la face et à la tête et son pronostic vital est engagé».
Les trois mis en cause, également poursuivis pour vol avec arme, port d'arme de catégorie D et diffusion d'images de violences volontaires, ont été placés en détention provisoire. Le pronostic vital de la victime est toujours engagé, a indiqué la procureure.
Des faits d'une violence extrême
Les mis en cause, «possiblement impliqués dans l'agression», «auraient commis les faits d'une violence extrême suite à un différend ancien les opposant à la victime», ajoute la magistrate. La victime a été découverte jeudi soir dans le quartier gare de Strasbourg par une riveraine circulant à vélo qui a donné l'alerte, selon la procureure.
Un ami de deux des mis en cause, disant avoir été témoin de l'agression du jeune homme de 17 ans, avait évoqué un différend lié à un maillot de foot, selon une source policière interrogée au lendemain des faits.