Un accident de bouée tractée fait deux morts en France

Un accident tragique de bouée tractée a fait deux morts et un blessé grave le 1er septembre à Saint-Cyprien. Le bateau a heurté les victimes après l’éjection de son pilote. Une enquête pour homicide involontaire est ouverte.

AFP Agence France-Presse

Deux personnes sont décédées et une troisième a été grièvement blessée mardi dans un accident de bouée tractée au large de Saint-Cyprien, dans les Pyrénées-Orientales, a-t-on appris auprès du parquet.

Une des personnes décédées est le pilote de l'embarcation, tandis que d'autres participants à cette activité nautique au cours de laquelle une ou plusieurs personnes prennent place sur une bouée gonflable tirée par un bateau à moteur ont été «choquées», a précisé à l'AFP le procureur de la République de Perpignan, Jérôme Bourrier.

«Pour l'instant, l'enquête est ouverte pour homicide involontaire mais nous disposons de peu d'éléments sur les faits en l'état», a encore affirmé Jérôme Bourrier. L'enquête est confiée à la brigade nautique et à la brigade maritime des recherches de Marseille.

Le pilote a été heurté par l'hélice

«Il semblerait que le bateau ait été déséquilibré par les vagues générées et que le pilote ait été éjecté; le bateau serait devenu fou en faisant des cercles, passant sur la bouée et percutant les victimes», mais «tous ces éléments doivent pour l'instant être pris avec prudence», précise encore Jérôme Bourrier. Selon Ici Roussillon et le quotidien L'Indépendant, les premiers à diffuser cette information, une importante opération de secours a eu lieu après l'accident au large de Saint-Cyprien.

D'après une source proche du dossier, le bateau effectuait un large virage quand le pilote a été éjecté pour une raison inconnue pour l'instant. «Le pilote a été heurté par l'hélice du bateau et a coulé à pic. Dans un premier temps, il a été porté disparu, avant que son corps ne soit retrouvé», a précisé cette source à l'AFP, ajoutant que «le bateau sans son pilote a poursuivi son virage et est venu heurter la bouée qu'il tractait, tuant une femme et blessant grièvement un homme au bras et à la jambe».



