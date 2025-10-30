Trois personnes meurent dans l'incendie d'un squat à Lyon

Un incendie meurtrier dans un squat à Lyon fait quatre victimes. Un suspect est mis en examen pour assassinat, deux autres pour non-assistance à personne en danger. L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.

Des policiers devant le squat «Pyramide» lors de l'expulsion des squatteurs à Lyon, le 30 octobre 2023. (Image d'illustration) Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Un suspect a été mis en examen et écroué pour assassinat et deux autres pour non-assistance à personne en danger et placés sous contrôle judiciaire, après la mort de quatre personnes dans l'incendie d'un squat d'immeuble à Lyon, a indiqué jeudi le parquet de Lyon.

Lundi 20 octobre, deux femmes et deux hommes, probablement des squatteurs, sont décédés dans l'incendie, déclenché vers 5H00 du matin, d'un local d'une vingtaine de m2 aménagé pour vivre, au sous-sol d'un immeuble de dix étages du 3e arrondissement de Lyon. Agées d'une quarantaine d'années, les victimes ne présentaient pas de brûlures et se trouvaient en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée de secours, leur décès ayant été causé par la fumée du sinistre, avaient précisé les autorités.

La maire du 3e arrondissement de Lyon, Marion Sessiecq, avait indiqué sur place que ces quatre personnes «a priori, squattaient des caves de ce bâtiment», propriété d'un bailleur social. Près de 80 sapeurs-pompiers et 34 engins avaient été dépêchés sur les lieux, permettant de rapidement éteindre l'incendie et d'empêcher qu'il ne se propage au rez-de-chaussée et aux étages supérieurs de l'immeuble.