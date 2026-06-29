La journaliste Maïtena Biraben présentera une nouvelle émission sur France Inter, à la place de «La bande originale», animée par Nagui.

Maïtena Biraben va remplacer Nagui sur France Inter, où elle animera à partir du 24 août une nouvelle émission de divertissement quotidienne de 11h à 12h à la place de «La bande originale», ont annoncé lundi la présentatrice et la radio publique au magazine Télérama.

Nagui avait annoncé mi-mai sa volonté de quitter à la fin de la saison la présentation de cette émission devenue incontournable sur la grille de France Inter, qu'il pilotait depuis 2014 et coanimait avec Leïla Kaddour-Boudadi.

Le choix de Maïtena Biraben pour lui succéder sur cette case stratégique est motivé par le fait que l'animatrice «est une personnalité hors norme, subtile et sensible», a justifié la directrice de France Inter, Céline Pigalle, dans Télérama. «Elle sera une cheffe de bande à l'image de cette case mythique: généreuse, joyeuse, drôle, populaire, avec le souci constant de s'adresser au plus grand nombre», a poursuivi la dirigeante.

«Je ne pourrai pas faire exactement la même chose»

«J'ai accepté parce que c'est irrésistible. Je suis très fière d'arriver sur France Inter, car c'est la radio des Français», a assuré l'animatrice de 58 ans, qui a derrière elle une longue carrière à la télévision, notamment sur Canal+ de 2004 à 2016. Elle y a animé «Le grand journal» en 2015-2016. Pour sa future émission sur France Inter, sa bande de chroniqueurs est en cours de constitution. L'humoriste Daniel Morin, figure de la station, en fera partie. «Il sera un repère et fil rouge de l'émission», selon Mme Pigalle.

L'émission sera découpée en trois demi-heures: la première consacrée à un tour de table des chroniqueurs, une autre consacrée à l'invité et à l'actualité, et la dernière à un débat. Ce format sera différent de celui de «La bande originale». «Nagui a porté cette tranche pendant 12 ans ! Il a créé une relation avec les auditeurs, ce que je respecte profondément, mais je ne pourrai pas faire exactement la même chose», a fait valoir l'animatrice.

Fin mars, dans son média en ligne Mesdames, Maïtena Biraben a révélé avoir été tardivement diagnostiquée de troubles du spectre autistique, déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) et haut potentiel intellectuel." Je me suis pris un bus dans la tronche", avait-elle raconté dans une vidéo.