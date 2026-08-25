Le zoo de Beauval renonce à accueillir des dauphins

Le zoo de Beauval a suspendu son projet de centre pour dauphins, d'un montant de 45 millions d'euros. Son directeur, Rodolphe Delord, invoque des incertitudes juridiques et financières, ainsi qu'un manque de soutien gouvernemental, comme raisons de cette décision.

ATS Agence télégraphique suisse

Le directeur général du ZooParc de Beauval, Rodolphe Delord, a annoncé mardi à l'AFP renoncer à son projet de centre d'accueil de dauphins, destiné notamment à accueillir certains cétacés du Marineland d'Antibes. Une décision justifiée, selon Rodolphe Delord, par le coût du chantier, désormais estimé à 45 millions d'euros, contre 25 à 30 millions initialement, les recours juridiques engagés à son encontre, mais aussi l'absence d'engagement du gouvernement.

«Les incertitudes juridiques et financières qui pèsent aujourd'hui sur le projet ne nous permettent pas de le mener dans des conditions acceptables», a déclaré Rodolphe Delord, évoquant également «le refus du gouvernement qu'une partie du financement puisse bénéficier d'une garantie de l'Etat». Il y a un an, le projet décrit comme «hors norme» et imaginé «à la demande du gouvernement et de certaines associations», était présenté comme une solution viable pour les dauphins du Marineland d'Antibes, dont le sort reste incertain depuis la fermeture du parc en janvier 2025.

La structure, qui devait s'étendre sur deux hectares et demi de surface, comprenait une dizaine de bassins, dont trois immenses lagons, et ainsi devenir un centre d'études, de recherche scientifique et de sauvegarde des dauphins. «Nous avions prévu d'accueillir environ 25 dauphins», dont au moins huit des douze cétacés du Marineland d'Antibes et «onze de Planète Sauvage», parc animalier situé près de Nantes, a rappelé Rodolphe Delord auprès de l'AFP.

Opposition d'ONG

Dès l'officialisation du projet, une dizaine d'ONG, dont C'est Assez! et One Voice, s'y étaient opposées, allant jusqu'à déposer plusieurs recours en justice et à organiser des rassemblements. Elles dénonçaient notamment la reproduction des cétacés en captivité et la possibilité de transferts, qu'elles estiment contraires aux dispositions de la loi de 2021 sur le bien-être animal.

D'autres, comme Sea Sea Shepherd, avaient dit adopter une «approche pragmatique» en soutenant l'idée de Beauval, sans autre solution crédible pour ces dauphins. «La reproduction d'un dauphin est limitée et contrôlée», s'est défendu Rodolphe Delord, estimant que «s'opposer ne suffit pas». Huit des douze dauphins du Marineland d'Antibes, fermé en janvier 2025, ont été transférés en Espagne en juillet, dans un parc à Benalmádena, près de Malaga, dans le sud de l'Espagne.

Sans Beauval, ils pourraient finalement être envoyés en Asie, dans «des hôtels ou des parcs d'attractions», d'après Rodople Delord. «Nous sommes vraiment inquiets pour leur avenir», a conclu Rodolphe Delord, dont l'établissement a accueilli deux millions de visiteurs et réalisé 113 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023.