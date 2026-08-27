Le député insoumis Sébastien Delogu en garde à vue

Sébastien Delogu, député de La France Insoumise, a été placé en garde à vue jeudi à Marseille. Il est accusé d'outrage après une altercation avec trois policiers dans son immeuble lundi.

AFP Agence France-Presse

Le député insoumis Sébastien Delogu a été placé en garde à vue jeudi, a annoncé le parquet de Marseille à l'AFP, après son altercation avec trois policiers venus interpeller un suspect dans l'immeuble où il réside.

«Le parquet de Marseille confirme le placement en garde à vue de Sébastien Delogu dans le cadre de l'enquête de flagrance diligentée pour outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique», a précisé le parquet en réponse à une question de l'AFP.

En début d'après-midi, le député de La France Insoumise s'était présenté au commissariat à Marseille pour une audition portant sur cette altercation qui s'est produite lundi et suite à laquelle trois policiers ont porté plainte, ainsi que le député LFI.