Le Parlement français adopte le budget pour 2026

L’Assemblée nationale a rejeté une troisième motion de censure après le recours du gouvernement au 49.3 sur le budget. Avec 260 voix, l’opposition n’a pas atteint le seuil requis pour faire chuter l’exécutif.

AFP Agence France-Presse

L'Assemblée nationale a repoussé lundi les deux dernières motions de censure déposées en réaction à la décision du Premier ministre Sébastien Lecornu d'utiliser le 49.3 pour faire adopter le budget de l'Etat pour 2026, permettant l'adoption définitive de celui-ci.

La motion de censure déposée par la gauche hors PS a obtenu 260 voix, 289 étant nécessaires pour faire tomber le gouvernement, celle du RN et de son allié le groupe UDR 135. Le budget de l'Etat, qui avait été présenté en conseil des ministres le 14 octobre, prévoit de ramener le déficit à 5,0% du PIB, contre 5,4 en 2025.