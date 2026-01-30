Le gouvernement français, dirigé par Sébastien Lecornu, a utilisé vendredi un troisième 49.3 pour adopter le budget 2026 sans vote. Motions de censure attendues lundi devraient échouer, assurant l'adoption définitive du texte.

Lecornu engage par un dernier 49.3 sa responsabilité sur le budget

Sébastien Lecornu a engagé vendredi, par un troisième et dernier 49.3, la responsabilité de son gouvernement pour faire adopter sans vote le budget de l'Etat, ce qui devrait lui valoir encore des motions de censure qui seront probablement rejetées lundi, permettant une adoption définitive du texte.

«La France doit avoir un budget. Et donc, devant cet hémicycle, j'engage la responsabilité du gouvernement sur l'ensemble du PLF (projet de loi de Finances, ndlr) pour 2026, sur la base de l'article 49 de la Constitution», a sobrement déclaré devant l'Assemblée nationale le Premier ministre. La France insoumise avait déjà annoncé le dépôt dans la foulée d'une motion de censure, qui devrait être examinée et rejetée lundi faute du soutien de la droite et des socialistes, tout comme une autre motion promise par le Rassemblement national et son allié UDR.