Guillaume Pley, fondateur du média Legend, est accusé d'échanges en ligne avec des mineures, remontant à l'époque NRJ. Il reconnaît des messages «inappropriés» mais dénonce une campagne de diffamation, engageant des poursuites judiciaires.

AFP Agence France-Presse

Guillaume Pley, qui reçoit artistes comme chefs d'entreprise et politiques dans le studio de son média à succès Legend, est accusé d'échanges passés en ligne avec des mineures, dont il reconnaît le caractère «inapproprié» pour certains, tout en dénonçant une volonté de lui «nuire de certains médias». Les révélations de ces médias, contre lesquels il a porté plainte mercredi, pourraient fragiliser la place de Legend, qui compte 3,7 millions d'abonnés sur YouTube, dans l'année présidentielle qui s'ouvre.

Dans une enquête diffusée le 5 août, «Les Inrocks» ont donné la parole à plusieurs anciens employés de Guillaume Pley, 41 ans, qui ont témoigné d'un «climat de travail délétère, raciste et sexiste à ses côtés» chez Legend – ce dont s'est défendu l'intéressé. De plus, Les Inrocks ont retrouvé deux fans avec qui il a eu des échanges à partir de leurs 14-15 ans, et lui près du double, lorsqu'il travaillait à la radio NRJ. Les deux mêmes, sous couvert d'anonymat, ont aussi dénoncé ce comportement «pas normal» auprès du Youtubeur TPZ, dans une longue vidéo, «clap de fin d'une Legend».

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Sur Instagram, Guillaume Pley a reconnu vendredi dernier que ces messages étaient «clairement inappropriés et manquaient de discernement». Il a aussi souligné le fait qu'ils n'émanaient pas forcément de lui directement, ses comptes sociaux étant «co-gérés avec (son) équipe». «Le Monde» a ensuite livré lundi le récit d'une autre jeune femme, alors âgée de 14 ans, à qui il aurait notamment évoqué la possibilité d'un «plan à trois». Guillaume Pley et la société Legend ont répondu mercredi par «plusieurs plaintes en diffamation à l'encontre de médias ayant relayé ou présenté comme établies des accusations graves et mensongères», selon leur avocate Jade Dousselin.

«Parfois, on était un peu cons»

Formé à l'école d'audiovisuel et design Studio M à Montpellier, Guillaume Pley fait ses premiers pas en 2004 dans une radio locale dans cette même ville. Entre 2011 et 2018, il anime l'émission de libre antenne et de canulars «Guillaume Radio 2.0» en soirée ou nuit, sur NRJ France, Belgique et Suisse. «Parfois, on était un peu cons. On trouvait grisant de ne reculer devant rien», écrit-il dans son livre «Legend» (éditions Hors Cadre), paru en juin. «Avec le recul», il comprend que cela puisse «choquer», a-t-il écrit il y a quelques jours.

A l'époque, il cherche aussi à percer à la télévision, où il coprésente en 2014-2015 des émissions de divertissement sur M6 et W9. Il rejoint ensuite l'équipe de chroniqueurs de TPMP autour de Cyril Hanouna sur C8. Puis il cofonde en 2019 «Le QG», un talk-show sur YouTube, produit par le poids lourd français des médias en ligne et du divertissement, Webedia. En 2023, il crée son propre média numérique, Legend, qui compte 40 salariés aujourd'hui.

«Je suis pas politique»

Legend propose des interviews au long cours, des témoignages, des reportages sur des sujets d'actualité ou des thèmes choc et parfois controversés («on sait où se trouve Xavier Dupont de Ligonnès», «l'IA va supprimer toutes les maladies»...). Sur la plateforme Spotify, le programme a été le podcast le plus écouté en 2025 en France.

Parmi les derniers invités figurent le PDG du géant du luxe LVMH Bernard Arnault, l'ancienne star du basket Tony Parker, mais aussi un ancien patron du Mossad, un sorcier ou un médecin légiste. Nicolas Sarkozy y est venu en plateau, à sa sortie de prison. Certains invités, surtout des patrons, paient pour être interviewés. Guillaume Pley serait-il complaisant avec ses interlocuteurs? «Je ne revendique pas le titre de journaliste, je donne la parole à des personnalités comme à des anonymes, c'est ça, mon métier», justifie-t-il dans son livre.

Lors de la campagne présidentielle de 2022, Guillaume Pley avait lancé «QG de campagne», avec la volonté de «montrer qui est la personne derrière l'homme politique». Il avait reçu Anne Hidalgo ainsi qu'Eric Zemmour et Marine Le Pen, ce qui lui avait valu d'être taxé de participer à la normalisation de l'extrême droite. «Je suis pas politique» mais «ça m'intéresse d'être dans l'oeil du cyclone au moment où il y a l'élection présidentielle», disait-il alors à la chaîne YouTube Interlude. Ses projets pour 2027 ne sont pas connus.

Guillaume Pley a prévu un «Legend Tour» en France et Belgique en octobre et novembre, avec artistes et invités sous forme de show. Selon le média économique Maddyness, Legend a cédé environ un quart de son capital en mai à la famille de feu le milliardaire belge Albert Frère. Cela valoriserait l'entreprise, qui a enregistré 3,8 millions d'euros de bénéfices en 2025, à plus de 70 millions d'euros.