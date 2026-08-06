Une enquête des «Inrockuptibles» met en cause Guillaume Pley. L'ancien animateur est accusé d'avoir échangé de manière inappropriée avec des mineures, d'avoir instauré un management toxique et laissé prospérer des propos racistes et sexistes au sein de sa rédaction.

Dimitri Faravel Journaliste Blick

L'ancien animateur français de radio Guillaume Pley fait l'objet de graves accusations. Dans une enquête publiée ce mercredi 5 août, «Les Inrockuptibles» rapportent les témoignages de plusieurs anciennes collaboratrices, salariées et admiratrices mettant en cause le fondateur de l'émission controversée Legend. Guillaume Pley s'était auparavant fait connaître comme animateur sur la radio NRJ.

Le quadragénaire est notamment accusé d'avoir entretenu un climat de travail toxique, de laisser prospérer des propos racistes et sexistes au sein de sa rédaction et d'avoir échangé de manière inappropriée avec plusieurs fans alors qu'elles étaient mineures. Sollicités par le magazine, ni Guillaume Pley ni les équipes de Legend n'ont pour l'heure réagi.

Au cours de leur enquête, «Les Inrockuptibles» ont recueilli les témoignages de trois femmes ayant fréquenté l'animateur lorsqu'elles étaient adolescentes. L'une d'elles affirme l'avoir rencontré à de nombreuses reprises entre ses 14 et 17 ans avant que leurs échanges ne se poursuivent sur les réseaux sociaux, où les messages auraient progressivement pris une tournure plus intime, alors que Guillaume Pley connaissait son âge.

Une deuxième femme décrit un scénario similaire. Selon son témoignage, l'animateur recherchait une proximité physique lorsqu'elle était encore mineure avant de lui proposer un rendez-vous peu après sa majorité. Une troisième affirme qu'à 19 ans, alors qu'elle effectuait un stage dans son émission, Guillaume Pley lui aurait touché la cuisse sans son consentement et lui aurait demandé de participer à des séquences à caractère sexuel destinées à être diffusées à l'antenne.

Banalisation de propos racistes

L'enquête s'intéresse également au fonctionnement interne de Legend. Plusieurs anciens employés décrivent un environnement marqué par une forte pression, des semaines de plus de 60 heures, des sollicitations permanentes et des humiliations publiques. Certains disent avoir souffert d'épuisement professionnel ou d'arrêts maladie.

Plusieurs témoins évoquent aussi la banalisation de propos racistes dans les locaux de l'entreprise. Selon leurs récits, un tableau affiché dans l'open space encourageait même une compétition autour de ce type de plaisanteries. Une ancienne salariée affirme avoir été la cible d'insultes racistes de la part d'un collègue, sans aucune intervention de Guillaume Pley.

Ces révélations surviennent quelques jours après la publication d'une enquête vidéo du youtubeur TPZ consacrée à Guillaume Pley. Temporairement retirée de YouTube à la suite d'une réclamation pour atteinte aux droits d'auteur, elle a été remise en ligne ce 6 août 2026.