L'ancien Premier ministre français Edouard Balladur est mort lundi à Paris à 97 ans, a confirmé sa famille. Il a marqué l’histoire pour son rôle sous Mitterrand et sa rivalité avec Jacques Chirac en 1995.

AFP Agence France-Presse

L'ancien Premier ministre Edouard Balladur est décédé lundi à Paris à l'âge de 97 ans, a annoncé sa famille à l'AFP. «Une messe sera donnée dans la stricte intimité familiale», a-t-on ajouté de même source, sans plus de précision.

Edouard Balladur fut le dernier Premier ministre de François Mitterrand de mars 1993 à mai 1995. Il restera dans l'histoire politique comme «l'ami de trente ans» de Jacques Chirac devenu son rival lors d'une campagne présidentielle de 1995 féroce qui mettra un terme à ses ambitions.

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