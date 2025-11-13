L'Assemblée nationale a rejeté la suppression de l'abattement fiscal de 10% sur les retraites, prévue dans le projet de loi de finances 2026. La mesure a été largement repoussée par 213 voix contre 17, unissant la gauche, l'alliance RN-UDR et les députés LR.

La France rejette la fin de l'abattement fiscal sur les retraites

L'Assemblée nationale a rejeté la suppression de l'abattement fiscal de 10% sur les retraites. Photo: AFP

Les députés ont largement rejeté la suppression de l'abattement fiscal de 10 % sur les pensions de retraite prévue dans le projet de loi de finances pour 2026, dont l'examen a repris jeudi matin dans l'hémicycle.

L'Assemblée nationale a supprimé par 213 voix contre 17 la mesure du gouvernement qui prévoyait de remplacer l'abattement fiscal de 10% dont bénéficient les retraités sur leur pension par un forfait de 2.000 euros. L'essentiel de la gauche, de l'alliance RN-UDR et des députés LR ont voté pour effacer la mesure.