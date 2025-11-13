DE
FR

Votée à 213 voix contre 17
La France rejette la fin de l'abattement fiscal sur les retraites

L'Assemblée nationale a rejeté la suppression de l'abattement fiscal de 10% sur les retraites, prévue dans le projet de loi de finances 2026. La mesure a été largement repoussée par 213 voix contre 17, unissant la gauche, l'alliance RN-UDR et les députés LR.
Publié: 10:34 heures
Partager
Écouter
L'Assemblée nationale a rejeté la suppression de l'abattement fiscal de 10% sur les retraites.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les députés ont largement rejeté la suppression de l'abattement fiscal de 10 % sur les pensions de retraite prévue dans le projet de loi de finances pour 2026, dont l'examen a repris jeudi matin dans l'hémicycle.

A lire aussi
L'Assemblée nationale vote la suspension de la réforme des retraites
C'est officiel
En France, la réforme des retraites est suspendue
Les retraités français croient avoir gagné, mais c'est faux
Analyse
Suspension des 64 ans
Les retraités français croient avoir gagné, mais c'est faux

L'Assemblée nationale a supprimé par 213 voix contre 17 la mesure du gouvernement qui prévoyait de remplacer l'abattement fiscal de 10% dont bénéficient les retraités sur leur pension par un forfait de 2.000 euros. L'essentiel de la gauche, de l'alliance RN-UDR et des députés LR ont voté pour effacer la mesure.

Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus