L'Assemblée nationale a rejeté la suppression de l'abattement fiscal de 10% sur les retraites.
Les députés ont largement rejeté la suppression de l'abattement fiscal de 10 % sur les pensions de retraite prévue dans le projet de loi de finances pour 2026, dont l'examen a repris jeudi matin dans l'hémicycle.
L'Assemblée nationale a supprimé par 213 voix contre 17 la mesure du gouvernement qui prévoyait de remplacer l'abattement fiscal de 10% dont bénéficient les retraités sur leur pension par un forfait de 2.000 euros. L'essentiel de la gauche, de l'alliance RN-UDR et des députés LR ont voté pour effacer la mesure.