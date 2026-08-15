Jordan Bardella empoche un million d'euros avec ses livres

En deux ans, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, a gagné plus d'un million d'euros grâce à ses livres. En 2026, il a déjà déclaré 306'963 euros de droits d'auteur, selon la HATVP.

AFP Agence France-Presse

Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a déclaré plus de 300'000 euros de droits d'auteur pour 2026, portant son total à plus d'un million d'euros pour ses deux livres publiés ces deux dernières années.

Le jeune chef du parti à la flamme a lui-même révélé ces nouveaux revenus, dans sa déclaration d'intérêts à la Haute autorité pour la transparence de la vie politique (HATVP), mise à jour vendredi.

Jordan Bardella a ainsi encaissé précisément 306'963 euros depuis le début de l'année dans le cadre de ses «contrats d'auteur avec la maison Fayard», pour ses livres «Ce que je cherche» (paru en novembre 2024) et «Ce que veulent les Français» (paru en octobre 2025).

En un peu moins de deux ans, ses gains cumulés s'élèvent à 1'035'178 euros (avant impôts). La rançon d'un véritable succès en librairies, avec au moins 320'000 exemplaires vendus, dont 230'000 pour le premier ouvrage, d'après les estimations les plus récentes.

«A la rencontre des Français»

Le compteur n'a pas fini de tourner, puisque le candidat désigné pour Matignon (en cas de victoire de Marine Le Pen à la présidentielle) a indiqué en juillet qu'il préparait «un troisième livre sur la façon nouvelle (...) pour gouverner la France en 2027».

Le site de la Fnac propose déjà de précommander ce nouvel essai, dont la sortie est prévue le 4 novembre – toujours chez Fayard. Une tournée de dédicaces devrait suivre, pour permettre à Jordan Bardella de «partir sur les routes de France, à la rencontre des Français», aux frais de son éditeur et en pleine campagne présidentielle.

En plus de ses revenus d'édition passés et à venir, le président (bénévole) du RN continue de percevoir son salaire d'eurodéputé, chef du groupe des Patriotes au Parlement européen, soit près de 8800 euros net par mois, hors indemnités complémentaires.