Les corps de quatre membres d'une famille, dont deux enfants de 6 et 9 ans, ont été retrouvés mercredi soir à Gy (Haute-Saône), sur un terrain de caravanes.

AFP Agence France-Presse

Il a filmé la scène et envoyé les images à sa compagne, avec qui il était en instance de séparation, selon ses proches: un homme a tué ses deux enfants et sa belle-mère avant de retourner l'arme contre lui dans un village de Haute-Saône. Le drame s'est déroulé mercredi soir sur un terrain entouré d'un mur en pierre sèche, situé entre les vignes et les bois sur les hauteurs de Gy, commune de 1000 habitants à 30 kilomètres au nord de Besançon.

La famille habitait un mobil-home stationné sur la parcelle, à côté de sa maison en cours de construction. Une piscine hors-sol et une balançoire sont disposées sur le terrain, a constaté jeudi matin une journaliste de l'AFP. Quatre corps de membres de la même famille y ont été retrouvés mercredi soir, dont ceux de deux enfants, a indiqué une source officielle qui a requis l'anonymat.

«Il s'agit d'un couple en instance de divorce qui était en train de construire une maison», selon la source officielle, précisant que le père de famille appartenait à la communauté des gens du voyage. «Ce drame, qui a coûté la vie à quatre personnes, dont deux enfants, plonge notre commune dans une profonde tristesse et suscite naturellement beaucoup d'émotion parmi nous tous», a déclaré dans un communiqué le maire, Alexandre Lacroix.

«Voilà ce que tu mérites»

Selon un homme croisé par l'AFP près des lieux du drame et qui s'est présenté comme son cousin, le père de famille, quadragénaire, a commis le crime alors que sa belle-mère venait chercher les enfants. «Il a filmé la scène et l'a envoyée à sa femme en lui disant: voilà ce que tu mérites», avant de faire suivre les images à ses frères, a raconté le cousin, qui n'a pas souhaité donner son nom.

Sa compagne voulait le quitter depuis une infidélité qu'il lui avait faite il y a plusieurs mois, a-t-il rapporté. Ils semblaient s'être réconciliés, partant ensemble en vacances en Grèce cet été, mais mercredi, elle avait demandé à sa mère d'aller chercher les enfants en lui disant «je n'ai plus envie d'y retourner», selon le récit du cousin. L'homme travaillait dans le bâtiment, selon un de ses voisins, qui dit avoir entendu «deux coups de fusil». Sollicité, le parquet de Vesoul n'avait pas répondu jeudi matin aux questions de l'AFP.