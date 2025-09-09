Dernière mise à jour: il y a 33 minutes

Le Premier ministre François Bayrou a officiellement démissionné mardi, quittant l'Elysée après un entretien avec le président Emmanuel Macron.

François Bayrou a passé un peu moins d'une heure et demie à l'Elysée (archives). Photo: CHRISTOPHE ENA / POOL

ATS Agence télégraphique suisse

Le Premier ministre français François Bayrou a quitté mardi l'Elysée après avoir remis sa démission au président Emmanuel Macron, ont constaté des journalistes de l'AFP.

1h30 sur place

Le chef du gouvernement sortant a quitté l’Elysée lundi peu avant 14h50, après un entretien avec Emmanuel Macron. Le président a promis de nommer «dans les tout prochains jours» son successeur, peut-être dès mardi. Le nom du ministre des Armées Sébastien Lecornu revient avec insistance, alors que des mobilisations citoyennes sont annoncées mercredi pour «bloquer le pays».

«Il y a urgence à nommer un Premier ministre», a martelé Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur sortant et président des Républicains, à la veille du mouvement «Bloquons tout» et de la mobilisation syndicale du 18 septembre. Mais l’équation reste la même depuis la dissolution de l’Assemblée en juin : comment installer un chef de gouvernement sans majorité claire?

Les noms qui circulent

Sébastien Lecornu, proche d’Emmanuel Macron, est présenté comme le favori, même si Catherine Vautrin, ministre du Travail, et Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale, sont également évoquées. Sur la gauche, Olivier Faure propose un «gouvernement de coalition», tandis que les écologistes insistent pour être reçus avant toute décision.

Le président semble décidé à aller vite, quitte à faire des concessions au PS sur des sujets sensibles comme la taxation des plus riches. Mais la désignation d’un Premier ministre «de confiance» pourrait être sa dernière carte avant une nouvelle dissolution, voire avant que la pression ne monte jusqu’à l’hypothèse d’une démission.