Figure de l'affaire DSK, «Dodo la Saumure» est mort à 77 ans

Dominique Alderweireld, connu sous le nom de «Dodo la Saumure», est décédé à Tournai, Belgique, à 77 ans. Ce tenancier de maisons closes avait été mêlé à l'affaire Strauss-Kahn en 2015.

AFP Agence France-Presse

Dominique Alderweireld, alias «Dodo la Saumure», devenu célèbre après avoir comparu dans une affaire de proxénétisme impliquant en 2015 l'ancien directeur général du FMI, le Français Dominique Strauss-Kahn, est décédé, a-t-on appris mardi auprès de son entourage.

Son ancien avocat en France, Sorin Margulis, a confirmé à l'AFP ce décès, citant l'ex-compagne du proxénète, Béatrice Legrain. Souffrant d'insuffisance cardiaque, Dominique Alderweireld est mort à Tournai, en Belgique, à l'âge de 77 ans.

Des liens avec DSK

De nationalité française et tenancier de maisons closes en Belgique, il avait été propulsé sur le devant de la scène médiatique française pour ses liens présumés avec l'ex-patron du FMI.

Accusé de proxénétisme aggravé dans le procès dit du Carlton à Lille, un hôtel où plusieurs notables avaient profité de services de prostituées, il avait été relaxé en juin 2015. En septembre 2014, une cour d'appel belge l'avait condamné à une peine de cinq ans avec sursis pour proxénétisme.



