Deux skieuses perdent la vie dans une avalanche en France

Deux femmes originaires de Haute-Savoie, parties skier dimanche, ont été retrouvées mortes sous la neige lundi. Ces décès portent à 30 le nombre de victimes d'avalanches en France depuis le début de la saison.

AFP Agence France-Presse

Deux femmes parties dimanche faire du ski de randonnée en Haute-Savoie (France) ont été retrouvées mortes ensevelies le lendemain, ont indiqué mardi les secours. Ces décès portent à 30 le nombre de personnes ayant perdu la vie dans des avalanches en France depuis le début de la saison, dont six lors d'un weekend noir les 10 et 11 janvier.

La pratique du hors-piste est actuellement fortement déconseillée par les autorités en raison de la structure instable du manteau neigeux, aggravée par de fortes précipitations ces dernières semaines. L'alerte avait été donnée lundi matin, les victimes ne s'étant pas présentées à leur travail.

Une reconnaissance par hélicoptère a permis de capter des signaux émis par leurs détecteurs de victime d'avalanche dans une vaste coulée de neige et les corps des deux femmes ont été «retrouvés à 50cm et 1m50 de profondeur», selon les secours. Le risque avalanche dans ce massif était de trois sur cinq, c'est-à-dire «marqué». Les deux victimes étaient originaires de la région, a indiqué la gendarmerie.