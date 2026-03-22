Un homme âgé a succombé à un malaise cardiaque dimanche matin dans un bureau de vote à Annecy. Trois bureaux ont été fermés plus d’une heure avant de rouvrir vers 10h40.

Un homme décède dans un bureau de vote à Annecy

Un homme décède dans un bureau de vote à Annecy

ATS Agence télégraphique suisse

Deux hommes sont décédés dans des bureaux de vote ce matin lors du second tour des élections municipales à Saint-Etienne et à Annecy, a appris dimanche l'AFP des pompiers et de la mairie.

A Saint-Etienne, les pompiers de la Loire ont déclaré à l'AFP qu'un homme était décédé dans un bureau de vote, confirmant une information du Progrès. Il s'agit, selon un communiqué de presse du candidat de l'union de la droite à la mairie Dino Cinieri, d'un «assesseur» qui serait décédé vers midi au bureau de vote Jules Ferry. Le Progrès indique qu'il s'agit d'un des colistiers du candidat RN Corentin Jousserand.

Un premier décès à Annecy

Peu de temps auparavant, aux alentours de 9h30, dans un bureau de vote d'Annecy (Haute-Savoie) situé au gymnase des Glaisins, «un homme assez âgé qui venait de voter a fait un malaise cardiaque et est décédé», a détaillé la responsable de la communication de la mairie, jointe par l'AFP, confirmant une information de France 3.

Selon cette dernière source, l'homme était âgé de 81 ans. Fermés pendant plus d'une heure, les bureaux de vote 34, 35 et 36 ont rouvert autour de 10h40.