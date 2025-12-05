Des drones ont survolé la base sous-marine de l'Île Longue près de Brest, qui abrite les sous-marins nucléaires français. Cinq appareils ont été détectés au-dessus du site jeudi soir, déclenchant des tirs antidrones et une opération de recherche.

AFP Agence France-Presse

Plusieurs drones ont survolé jeudi soir la base sous-marine de l'Île Longue, située dans la rade de Brest (ouest) et qui abrite les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE) de la dissuasion nucléaire française, a-t-on appris auprès de la gendarmerie.

Protégée par 120 gendarmes maritimes en coordination avec les fusiliers marins, cette base assure la maintenance des quatre SNLE français, dont l'un au moins est en permanence en mer pour assurer la dissuasion nucléaire.

Cinq drones ont été détectés techniquement jeudi soir au-dessus du site. Un dispositif de lutte antidrones et de recherches a été mis en place. Le bataillon de fusiliers marins, qui assure la protection de la base, a effectué plusieurs tirs antidrones, selon la même source. Contactés par l'AFP, la préfecture maritime de l'Atlantique et le parquet n'ont pas donné suite dans l'immédiat.

Des incidents répétés

Les survols de drones dans cette zone interdite ne sont pas rares. Dans la nuit du 17 au 18 novembre, un survol de drone «au-dessus de la presqu'île de Crozon», dont fait partie l'Île Longue, avait été signalé, mais sans survol d'emprise militaire.

Les conditions de luminosité étaient particulièrement bonnes jeudi soir au-dessus de la rade de Brest, en raison de la pleine Lune et de son orbite proche de la Terre, un épisode fréquent appelé «super Lune».

Les signalements de survols de drones se sont multipliés dans des aéroports et autres sites sensibles, dont militaires, ces derniers mois en Europe du nord, les dirigeants de ces pays voyant la main de Moscou derrière ces actions.



